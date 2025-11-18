Milioane de site-uri și aplicații, inaccesibile din cauza unei probleme Cloudflare

Numeroase site-uri și servicii online din întreaga lume au devenit inaccesibile din cauza unei defecțiuni în rețeaua Cloudflare, companie responsabilă cu securitatea și optimizarea traficului web pentru milioane de platforme. Incidentul a afectat simultan site-uri media, aplicații financiare, platforme de cloud și alte servicii care depind de infrastructura Cloudflare.

Compania a confirmat oficial că investighează problema și va oferi informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

Întreruperile au fost resimțite de utilizatori din Europa, Statele Unite, Canada, Asia și America de Sud. Mulți au întâmpinat erori de tipul 502, 522 sau 524, semnalizând dificultăți în conectarea cu serverele. Chiar și site-ul DownDetector, care monitorizează căderile de servicii, a fost temporar inaccesibil. În plus, au fost raportate probleme la: site-uri media internaționale și locale, aplicații financiare și de plăți online, platforme de cloud și hosting, servicii guvernamentale și instituții publice.

Deși Cloudflare nu a detaliat cauza exactă, specialiștii tehnici consideră că problema ar putea fi legată de rutarea traficului sau de defecțiuni într-un nod principal al rețelei. În trecut, incidente similare au fost cauzate de erori de configurare globală, probleme în centrele de date sau actualizări care au afectat traficul.

Compania a anunțat că lucrează la repoziționarea traficului și izolarea zonelor afectate: „În multe regiuni, accesul la servicii a revenit treptat. Cloudflare va actualiza constant pagina oficială de status, oferind detalii despre remedierea completă a problemei”.

Cloudflare gestionează infrastructura pentru milioane de site-uri și protejează platformele de atacuri cibernetice și trafic ridicat. Defecțiunile anterioare, din 2020 și 2022, au afectat la scară largă internetul, iar compania a oferit ulterior explicații tehnice despre cauze și soluții implementate.