Uniunea Europeană amână noile reglementări auto. Statele membre încă negociază

Publicarea noului pachet de măsuri pentru industria auto în Uniunea Europeană va avea loc mai târziu decât era programat, a confirmat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Amânarea intervine într-un moment în care blocul comunitar analizează posibilitatea relaxării anumitor norme legate de emisiile vehiculelor, transmite Reuters.

Inițial, Comisia Europeană urma să prezinte în 10 decembrie un set de propuneri în cadrul procesului de revizuire a regulamentului UE privind emisiile de carbon pentru automobile. Un proiect anterior de agendă, consultat de Reuters, indica însă că publicarea pachetului ar urma să fie întârziată, confirmând astfel reorientarea calendarului stabilit.

Reprezentanții UE continuă discuțiile interne, analizând sugestiile formulate de statele membre.

Decizia adoptată în 2022 de Uniunea Europeană prevede că, din anul 2035, toate autovehiculele noi comercializate în interiorul blocului vor trebui să fie lipsite de emisii de CO₂, ceea ce elimină posibilitatea înmatriculării modelelor cu motoare pe combustie.

Un grup de șase premieri – între care Giorgia Meloni și polonezul Donald Tusk – au solicitat, într-o scrisoare trimisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca viitoarea revizuire a normelor să permită vânzarea în continuare a modelelor plug-in hybrid, vehiculelor cu autonomie extinsă și celor care folosesc tehnologia celulelor de combustibil și după 2035.

Constructorii auto din Europa cer flexibilitate în privința politicii planificate pentru 2035, invocând cererea scăzută pentru vehiculele electrice și competiția puternică venită din China. Unii oficiali ai UE au sugerat chiar că prezentarea noilor propuneri ar putea fi mutată până în 2026.

Guido Guidesi, ministrul italian al Dezvoltării Economice, reprezentând Lombardia – o regiune puternic legată de industria auto –, a avertizat că această întârziere riscă să accentueze incertitudinea în rândul producătorilor.

Pe fondul majorării cheltuielilor cu energia și forța de muncă, numeroase companii auto sunt nevoite să reducă locurile de muncă și să relocheze investițiile în alte țări. În același timp, guvernul francez susține introducerea unei „preferințe europene” pentru vehiculele electrice, în încercarea de a proteja locurile de muncă din industrie.

Producători importanți precum Stellantis, Volkswagen și Renault solicită clarificări urgente cu privire la interdicția prevăzută pentru 2035, în timp ce evaluează investiții de ordinul miliardelor de euro.