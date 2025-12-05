Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare lângă Rusia. Obiectivul este reducerea dependenței de China

Europa accelerează construcția celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, amplasată chiar la granița cu Rusia, într-un efort de a reduce dependența strategică de China pentru aprovizionarea de magneți esențiali folosiți în tehnologiile moderne, potrivit CNBC.

Centrul, dezvoltat de compania canadiană Neo Performance Materials și inaugurat în septembrie, își extinde capacitatea de producție în contextul eforturilor UE de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice. Fabrica este situată în orașul industrial Narva din Estonia, la câțiva pași de granița cu Rusia, frontieră externă a NATO și a UE.

Analiștii estimează că instalația va contribui la reducerea dependenței Europei de importurile chineze. Magneții fabricați din pământuri rare sunt utilizați în vehicule electrice, turbine eoliene, smartphone-uri, echipamente medicale, aplicații de inteligență artificială și sisteme de armament de precizie.

Directorul Neo Performance Materials, Rahim Suleman, a declarat pentru CNBC că uzina va produce 2.000 de tone de magneți anul acesta, urmând să crească la 5.000 de tone și mai mult. Fabrica ar putea acoperi în viitor aproximativ 10% din cererea de magneți de pământuri rare din Europa.

Compania a semnat contracte inițiale cu furnizori din industria auto, printre care Schaeffler și Bosch. Totuși, Europa se confruntă cu numeroase obstacole cum ar fi deficitul de finanțare, reglementări complexe, lanțuri de aprovizionare limitate și costuri ridicate, aspecte care afectează implementarea strategiilor regionale.

Rarele pământuri reprezintă un punct central în competiția geopolitică dintre SUA și China, Beijingul realizând circa 60% din extracția mondială și peste 90% din producția de magneți. Europa rămâne cel mai mare importator al Chinei, iar restricțiile de export anterioare continuă să fie în vigoare.

Proiectul a primit 18,7 milioane de euro din fonduri europene și este considerat un element important pentru dezvoltarea capacității industriale a Estoniei. Jaanus Uiga, secretar general adjunct pentru Energie și Resurse Minerale, a declarat că oferă o capacitate de procesare unică.