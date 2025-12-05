Economie

Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare lângă Rusia. Obiectivul este reducerea dependenței de China

Comentează știrea
Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare lângă Rusia. Obiectivul este reducerea dependenței de ChinaSursa foto:www.neomaterials.com
Din cuprinsul articolului

Europa accelerează construcția celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, amplasată chiar la granița cu Rusia, într-un efort de a reduce dependența strategică de China pentru aprovizionarea de magneți esențiali folosiți în tehnologiile moderne, potrivit CNBC.

Fabrica de pământuri rare din Narva își mărește producția pentru a sprrijini autonomia Europei

Centrul, dezvoltat de compania canadiană Neo Performance Materials și inaugurat în septembrie, își extinde capacitatea de producție în contextul eforturilor UE de a diversifica lanțurile de aprovizionare cu minerale critice. Fabrica este situată în orașul industrial Narva din Estonia, la câțiva pași de granița cu Rusia, frontieră externă a NATO și a UE.

Analiștii estimează că instalația va contribui la reducerea dependenței Europei de importurile chineze. Magneții fabricați din pământuri rare sunt utilizați în vehicule electrice, turbine eoliene, smartphone-uri, echipamente medicale, aplicații de inteligență artificială și sisteme de armament de precizie.

Uzina din Narva își extinde producția de magneți pentru Europa

Directorul Neo Performance Materials, Rahim Suleman, a declarat pentru CNBC că uzina va produce 2.000 de tone de magneți anul acesta, urmând să crească la 5.000 de tone și mai mult. Fabrica ar putea acoperi în viitor aproximativ 10% din cererea de magneți de pământuri rare din Europa.

Dan Capatos, după ce s-a aflat că a fost dat afară. Situația se complică
Dan Capatos, după ce s-a aflat că a fost dat afară. Situația se complică
Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
magneti din pamanturi rare

magneti din pamanturi rare / sursa foto: dreamstime.com

Compania a semnat contracte inițiale cu furnizori din industria auto, printre care Schaeffler și Bosch. Totuși, Europa se confruntă cu numeroase obstacole cum ar fi deficitul de finanțare, reglementări complexe, lanțuri de aprovizionare limitate și costuri ridicate, aspecte care afectează implementarea strategiilor regionale.

Investiția sprijină dezvoltarea capacității industriale a Estoniei

Rarele pământuri reprezintă un punct central în competiția geopolitică dintre SUA și China, Beijingul realizând circa 60% din extracția mondială și peste 90% din producția de magneți. Europa rămâne cel mai mare importator al Chinei, iar restricțiile de export anterioare continuă să fie în vigoare.

Proiectul a primit 18,7 milioane de euro din fonduri europene și este considerat un element important pentru dezvoltarea capacității industriale a Estoniei. Jaanus Uiga, secretar general adjunct pentru Energie și Resurse Minerale, a declarat că oferă o capacitate de procesare unică.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:35 - Dan Capatos, după ce s-a aflat că a fost dat afară. Situația se complică
12:31 - Descoperă Brazilia în numărul 6 din colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”
12:18 - Prințul Harry s-a făcut de râs în direct. Ar fi într-o criză de identitate
12:13 - RMN-ul în medicina de azi: diagnostic detaliat pentru diverse afecțiuni 
12:02 - Mai multe drone au fost observate în apropierea avionului lui Zelenski în zborul către Dublin
12:00 - Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

HAI România!

Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale