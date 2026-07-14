Românii aflați în străinătate nu pot solicita încă efectiv cartea electronică de identitate la ambasade și consulate, deși cadrul legislativ permite acest lucru. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) precizează că operaționalizarea serviciului în rețeaua consulară intră în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe.

Precizările au fost făcute în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind eliberarea cărților electronice de identitate pentru cetățenii români din afara țării. DGEP susține că Ministerul Afacerilor Interne și-a finalizat atribuțiile tehnice și funcționale necesare în acest proces.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, emiterea cărții electronice de identitate prin ambasade și oficii consulare presupune integrarea serviciului la nivelul întregii rețele consulare.

Instituția precizează că această responsabilitate revine Ministerului Afacerilor Externe, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

MAI, prin DGEP, afirmă că și-a îndeplinit atribuțiile în acest proces și că este pregătit să ofere în continuare suport tehnic și de specialitate pentru punerea în funcțiune a serviciului.

Cadrul legislativ a fost modificat în 2025, la inițiativa Ministerului Afacerilor Interne, pentru a permite cetățenilor români aflați în străinătate să solicite o carte electronică de identitate.

MAI anunța încă din martie 2025 că românii fără domiciliu în România și care locuiesc în străinătate vor putea solicita noul document. Tot atunci, instituția preciza că sistemele necesare pentru emiterea CEI prin oficiile consulare urmau să fie dezvoltate, iar calendarul extinderii trebuia stabilit împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.

Cartea electronică de identitate a devenit operațională în România la 20 martie 2025, inițial în județul Cluj. Extinderea emiterii documentului la nivel național a fost finalizată la 15 iulie 2025, potrivit DGEP.

Specialiștii Ministerului Afacerilor Interne au acordat suport tehnic Ministerului Afacerilor Externe pentru integrarea instrumentelor necesare preluării cererilor în ambasade și oficii consulare.

La 3 aprilie 2026, MAI a finalizat ultimele teste funcționale privind preluarea cererilor transmise prin Ministerul Afacerilor Externe.

Testele au vizat inclusiv emiterea unor cărți electronice de identitate tip specimen și transmiterea documentelor, pe fluxul operațional, către MAE.

În prezent, portalul oficial dedicat cărții electronice de identitate precizează că documentul va putea fi solicitat la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate la o dată care urmează să fie comunicată public.

DGEP nu a anunțat un termen concret pentru lansarea serviciului în rețeaua consulară. Instituția susține însă că rămâne disponibilă să ofere suport tehnic și de specialitate, în limitele competențelor legale.

Până la operaționalizarea serviciului de către rețeaua consulară, românii din străinătate trebuie să urmărească anunțurile oficiale privind data de la care cererile pentru cartea electronică de identitate vor putea fi depuse la ambasade și consulate.