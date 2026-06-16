Social

Se încheie perioada de gratuitate pentru noua carte de identitate electronică. Cât vor plăti românii de la 1 iulie

Comentează știrea
Se încheie perioada de gratuitate pentru noua carte de identitate electronică. Cât vor plăti românii de la 1 iuliecartea electronică de identitate. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Românii care intenționează să își schimbe actul de identitate cu noua carte electronică mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a beneficia de emiterea gratuită a documentului. Începând cu 1 iulie, solicitarea noului buletin va presupune achitarea unei taxe, odată cu încheierea perioadei de finanțare a programului.

Românii mai au doar câteva zile pentru a obține gratuit buletinul electronic

Interesul pentru cartea electronică de identitate a crescut constant în ultimele luni, pe măsură ce documentul a devenit disponibil în tot mai multe localități.

Mulți cetățeni au ales să își înlocuiască actualul buletin înainte de expirarea valabilității acestuia pentru a profita de gratuitatea oferită în etapa de implementare.

carte electronică de identitate

carte electronică de identitate. Sursa foto: Facebook/DGEP Sector 6

Cât vor scoate românii din buzunar pentru eliberarea documentului

Cartea electronică de identitate este unul dintre proiectele majore de digitalizare ale administrației publice. Documentul include un cip electronic care permite stocarea securizată a datelor de identificare și facilitează accesul la servicii digitale oferite de instituțiile statului.

CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații
CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații
Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des
Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des

Până în prezent, costurile de emitere au fost acoperite prin finanțare europeană. Odată cu încheierea acestei etape, cheltuielile vor fi suportate de solicitanți.

Potrivit informațiilor disponibile, taxa pentru emiterea cărții electronice de identitate va fi de aproximativ 70 de lei. În cazul persoanelor care optează pentru varianta simplă a cărții de identitate, costul va fi mai redus, în jurul valorii de 40 de lei.

Peste un milion de români au ales noul buletin electronic

Procesul de introducere a cărții electronice de identitate continuă la nivel național, iar numărul documentelor emise a depășit deja pragul de un milion. Implementarea a fost realizată gradual pentru a permite serviciilor de evidență a populației să gestioneze eficient solicitările.

Noul document are formatul unui card bancar, fiind mai compact și mai ușor de utilizat decât buletinul clasic. Totodată, acesta integrează elemente moderne de securitate, concepute pentru a limita riscul de falsificare și utilizare frauduloasă.

Autoritățile le recomandă persoanelor interesate să se informeze din timp cu privire la procedurile de programare și emitere.

Stiri calde

09:39 - CIA nu a reușit să anticipeze prima mare manifestație anti-Iliescu de după 1989! Posibile explicații

09:32 - Keir Starmer anunță un ajutor strategic pentru Ucraina. Decizie importantă anunțată înaintea summitului G7

09:26 - Reacții în lanț după acordul SUA–Iran. Teroriștii Hamas au cerut oprirea războiului din Gaza

09:20 - Trump, optimist cu privire la acordul SUA-Iran. „A fost de acord să nu dețină niciodată o armă nucleară”

09:13 - Războiul civil din Caucaz. De ce s-au opus avarii din Daghestan teocrației militare a murizilor

09:02 - Plăcintă cu mere. Rețeta de post a gospodinelor din Țara Făgărașului

HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Proiecte speciale