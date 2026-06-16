Românii care intenționează să își schimbe actul de identitate cu noua carte electronică mai au la dispoziție doar câteva zile pentru a beneficia de emiterea gratuită a documentului. Începând cu 1 iulie, solicitarea noului buletin va presupune achitarea unei taxe, odată cu încheierea perioadei de finanțare a programului.

Interesul pentru cartea electronică de identitate a crescut constant în ultimele luni, pe măsură ce documentul a devenit disponibil în tot mai multe localități.

Mulți cetățeni au ales să își înlocuiască actualul buletin înainte de expirarea valabilității acestuia pentru a profita de gratuitatea oferită în etapa de implementare.

Cartea electronică de identitate este unul dintre proiectele majore de digitalizare ale administrației publice. Documentul include un cip electronic care permite stocarea securizată a datelor de identificare și facilitează accesul la servicii digitale oferite de instituțiile statului.

Până în prezent, costurile de emitere au fost acoperite prin finanțare europeană. Odată cu încheierea acestei etape, cheltuielile vor fi suportate de solicitanți.

Potrivit informațiilor disponibile, taxa pentru emiterea cărții electronice de identitate va fi de aproximativ 70 de lei. În cazul persoanelor care optează pentru varianta simplă a cărții de identitate, costul va fi mai redus, în jurul valorii de 40 de lei.

Procesul de introducere a cărții electronice de identitate continuă la nivel național, iar numărul documentelor emise a depășit deja pragul de un milion. Implementarea a fost realizată gradual pentru a permite serviciilor de evidență a populației să gestioneze eficient solicitările.

Noul document are formatul unui card bancar, fiind mai compact și mai ușor de utilizat decât buletinul clasic. Totodată, acesta integrează elemente moderne de securitate, concepute pentru a limita riscul de falsificare și utilizare frauduloasă.

Autoritățile le recomandă persoanelor interesate să se informeze din timp cu privire la procedurile de programare și emitere.