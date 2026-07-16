Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a explicat care este stadiul introducerii cărții electronice de identitate pentru cetățenii români aflați în străinătate. Instituția a precizat că procesul este întârziat din cauza unor probleme tehnice identificate în timpul testelor desfășurate la mai multe oficii consulare.

Potrivit MAE, dialogul tehnic și procedural dintre instituțiile implicate a început în 2022, atât pentru emiterea cărților electronice de identitate destinate românilor cu domiciliul în România, cât și pentru viitoarele documente destinate celor cu domiciliul permanent în străinătate.

„Spre deosebire de procedura din țară, emiterea documentului în străinătate presupune mai multe etape. Cererea este preluată la ambasadă sau consulat, datele sunt transmise prin sistemul informatic al MAE către Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), documentul este verificat, personalizat în România, apoi expediat înapoi la misiunea diplomatică pentru activare și eliberare”, sea arată într-un comunicat al MAE.

MAE a arătat că Ministerul Afacerilor Interne a transmis specificațiile tehnice necesare în ianuarie 2026, iar până în luna aprilie sistemul informatic al ministerului a fost adaptat pentru preluarea cererilor: „În aceeași lună, o echipă formată din experți ai MAE și MAI a desfășurat un proiect-pilot în cinci oficii consulare.

În urma testelor a fost identificată o problemă la activarea cărții electronice de identitate în momentul înmânării documentului către titular. De asemenea, au fost constatate mai multe modificări care trebuie realizate în aplicația utilizată de Compania Națională „Imprimeria Națională” pentru personalizarea documentelor”.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că echipele tehnice ale MAE și MAI lucrează împreună pentru identificarea unei soluții care să permită activarea documentelor direct la ambasade și consulate.

După implementarea modificărilor, inclusiv la nivelul aplicației informatice utilizate de Imprimeria Națională, testele-pilot vor fi reluate pentru verificarea întregului flux de emitere și activare a cărților electronice de identitate.

MAE a transmis că, în paralel, continuă colaborarea cu Ministerul Afacerilor Interne pentru dezvoltarea unui mecanism destinat românilor care au domiciliul permanent în afara țării: „Implementarea serviciului depinde de integrarea completă a sistemelor informatice ale celor două ministere, iar specialiștii lucrează în continuare la finalizarea soluțiilor tehnice necesare”.