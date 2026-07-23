Nava Gas Lisbon, afectată de un incendiu în largul Mării Negre, a fost survolată din nou de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Temperatura din zona avariată a scăzut, însă accesul la bord nu este permis deocamdată, iar autoritățile nu au identificat riscuri pentru populație sau indicii de poluare marină, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că valorile înregistrate în timpul noii misiuni au fost mai reduse decât cele observate cu o zi înainte. Echipajul nu a identificat flăcări deschise în zona afectată, însă condițiile existente nu permit încă accesul echipelor la bordul navei.

„Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o nouă evaluare cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. Comparativ cu misiunea desfăşurată în ziua precedentă, a fost constatată o scădere a temperaturii în zona afectată de incendiu, fără a fi observate manifestări ale incendiului cu flacără deschisă”, a transmis DSU.

Instituția monitorizează în continuare evoluția situației. Posibilitatea urcării la bord va fi analizată în funcție de rezultatele următoarelor evaluări și de condițiile de siguranță constatate în zonă.

„Până în acest moment, nu există indicii privind existenţa unui risc pentru populaţie sau a unui pericol de poluare a mediului marin”, precizează oficialii DSU.

Gas Lisbon este un tanc de tip LPG, aflat sub pavilion liberian. Vasul se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe în momentul în care a suferit avarii majore, iar la bord a izbucnit incendiul.

Sindicatul Liber al Navigatorilor a afirmat marți după-amiază că nava ar fi fost lovită de două rachete.

Vasul plecase din portul Alexandria, din Egipt, și se îndrepta către Reni, în Ucraina. Nava tranzita Zona Economică Exclusivă a României și avea la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan.

Echipajul era format din 17 persoane. Toți marinarii au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar trei dintre ei, care au fost răniți, au fost transportați la Spitalul Județean Tulcea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a explicat miercuri de ce navele multirol aflate în dotarea instituției nu au fost trimise să intervină pentru stingerea incendiului. Reprezentanții IGSU au arătat că o asemenea operațiune "nu ar fi fost oportună, şi nici justificată" din perspectiva siguranței personalului.

Cantitatea mare de propan transportată de Gas Lisbon presupunea "riscuri majore", inclusiv posibilitatea producerii unor explozii care "ar pune în pericol viaţa echipajelor de intervenţie".

IGSU a transmis că protejarea salvatorilor este prioritară în asemenea situații, mai ales în condițiile în care "nu exista un pericol iminent pentru populaţie şi nici indicii privind producerea unei poluări marine care să impună desfăşurarea unor operaţiuni de stingere din partea autorităţilor române".

Instituția a mai anunțat că nava multirol se află încă în perioada de "instruire şi antrenamente" pe mare, iar ocuparea funcției de comandant a întâmpinat anumite dificultăți.