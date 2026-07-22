Incendiul izbucnit la bordul navei Gas Lisbon, aflată în largul Mării Negre, a scăzut în intensitate, iar autoritățile române continuă să urmărească evoluția situației. Potrivit Autorității Navale Române, poziția petrolierului nu reprezintă un pericol pentru populație sau pentru activitățile desfășurate pe litoral.

Autoritatea Navală Română a anunțat miercuri că flăcările de la bordul navei Gas Lisbon sunt în scădere, iar echipele competente monitorizează permanent situația.

„Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente. Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc”, arată Autoritatea Navală Română.

Incidentul s-a produs în noaptea de 20 spre 21 iulie, când petrolierul Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii. Nava se afla la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în timp ce naviga prin Zona Economică Exclusivă a României.

Petrolierul plecase din portul Alexandria, Egipt, și avea ca destinație portul Reni, din Ucraina. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați și transportați în siguranță. Trei dintre aceștia au suferit răni și au fost transportați la Spitalul Județean din Tulcea pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile continuă monitorizarea navei și a incendiului, menționând că, în acest moment, nu există pericol pentru populație, turiști sau pentru activitățile desfășurate pe litoralul românesc.