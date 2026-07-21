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Navă rusească, exercițiu de artilerie cu foc real lângă Marea Britanie

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Navă rusească, exercițiu de artilerie cu foc real lângă Marea Britanie
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Din cuprinsul articolului

O navă de război rusă, urmărită de o navă a Marinei Regale, a efectuat luni un exercițiu de artilerie cu foc real la doar 40 de mile marine sud de Plymouth, anunță BBC.

Marina Regală a monitorizat exercițiul și continuă să „urmărească îndeaproape activitatea navei”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Londra.

Fregata rusă Neustrașimîi, a fost, de asemenea, monitorizată de o aeronavă militară franceză care a stabilit contactul radio cu nava de război, cerându-i să-și clarifice intențiile.

Înainte de a deschide focul, nava de război rusă a informat nava de patrulare offshore a Marinei Regale, HMS Tyne, despre intenția sa de a desfășura activități de artilerie.

Nava de război rusă a solicitat ca HMS Tyne să se repoziționeze la o distanță mai sigură, lucru pe care l-a și făcut. Exercițiul rusesc cu foc real a avut loc în apele internaționale și a durat 30 de minute.

Exercițiul a coincis cu instalarea lui Andy Burnham

Incidentul va fi o reamintire pentru noul prim-ministru a activității navale rusești sporite în apropierea apelor britanice din ultimele luni. Surse din domeniul apărării din Marea Britanie nu au comentat dacă incidentul ar fi putut coincide cu începutul mandatului de premier al lui Andy Burnham.

Luna trecută, Comandamentele Marinei Regale au abordat un petrolier rusesc din „flota din umbră” în Canalul Mânecii, într-o operațiune de șase ore, prima de acest fel a forțelor armate britanice.

Amiral Gregorovici

Nava Amiral Gregorovici / sursa foto: wikipedia

Tot în iunie, un cuplu britanic aflat în apele internaționale ale Canalului Mânecii a dat peste o navă de război rusească - Amiralul Grigorovici - la 37 km în largul Insulei Wight.

Fregata a tras focuri de avertisment în timp ce Jane și Alan Kelvey navigau cu iahtul, într-o acțiune pe care Ministerul Apărării din Rusia a numit-o „o abordare periculoasă”. Cu toate acestea, cuplul a spus că „nu se aflau pe un curs de coliziune”.

Navele de război rusești trec în mod regulat prin apele internaționale ale Canalului Mânecii, care sunt separate de apele teritoriale ale Regatului Unit și Franței.

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