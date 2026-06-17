Un cuplu de pensionari britanici, care se afla pe un iaht care a fost vizat de focuri de avertisment trase în apropiere de o navă de război din Rusia în Canalul Mânecii, au descris experiența „suprarealistă” pentru BBC.

Jane și Alan Kelvey navigau la 23 de mile în largul coastei Insulei Wight marți dimineață, când au intrat în contact strâns cu o fregată rusească, numită „Amiralul Grigorovici”.

Nava de război a tras în direcția iahtului înmatriculat în Marea Britanie, într-un incident descris de Ministerul Apărării drept un „incident izolat”.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că iahtul se afla la o „apropiere periculoasă” de nava de război, dar cuplul a spus că „cu siguranță nu se aflau pe un curs de coliziune”.

Povestind incidentul, Jane Kelvey a declarat: „[Nava de război] a claxonat de cinci ori, ceea ce înseamnă «ne-ați văzut?»

„Am virat imediat două grade la babord, astfel încât să poată vedea că am făcut o schimbare deliberată de curs, ceea ce însemna că i-am văzut.”

„Apoi, cam un minut mai târziu, au tras încă cinci semnale acustice, urmate imediat de patru sau cinci focuri de armă mică”.

„Nu le-au îndreptat spre noi - credem că a fost foc de avertizare care s-a ridicat în aer.”

Într-o declarație emisă marți, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că iahtul se afla pe o „apropiere periculoasă” spre nava de război.

Aceasta a precizat că echipajul de pe „Amiralului Grigorovici” a tras în calea iahtului cu puști după ce a făcut mai multe încercări de a-l contacta prin radio și după ce a lansat rachete de semnalizare.

Ministerul rus a declarat că marinarii săi au acționat în „strictă conformitate cu reglementările maritime internaționale”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic a declarat pentru BBC: „În urma încercărilor de a contacta o navă britanică în Canalul Mânecii, „Grigorovici” a tras focuri de avertisment. Acestea nu au fost îndreptate spre navă și au fost o încercare de a preveni o posibilă coliziune.”

Jane a spus că iahtul lor, Bright Future, „cu siguranță nu se afla pe un curs de coliziune”.

„Din punctul nostru de vedere, nu a fost un incident până când nu au început focurile de armă”, a spus ea.

Femeia a numit focurile de armă „complet inutile” și a spus că a raportat incidentul ca un pericol pentru navigație „pentru că asta trebuie să faci”.

Incidentul s-a produs la aproximativ 20 de mile marine sud de Insula Wight, în afara apelor teritoriale britanice.

Autoritățile britanice au declarat că au primit rapoarte de la ocupanții iahtului marți dimineață, conform cărora o navă rusească a tras focuri de avertisment de la aproximativ 457 de metri distanță - una relativ mică după standardele călătoriilor maritime.

BBC spune că micul iaht, fără motor, s-a îndreptat spre nava de război în condiții de ceață, după ce a plecat din Marea Britanie.

Oficialii britanici cred că „Amiralul Grigorovici” încerca să semnaleze că se află în derivă, în loc să fie propulsat de motoarele sale, ceea ce îl făcea mai puțin manevrabil - fapt ce a determinat, eventual, echipajul să evalueze că este mai vulnerabil la o coliziune.

O barcă de la HMS Tyne, o navă de patrulare britanică, a fost trimisă la iaht pentru a aduna detalii și a verifica siguranța echipajului.

Cei doi britanici au spus, întrebați dacă le-a fost frică după ce au auzit focurile de armă, că nu.

Jane a chicotit și a glumit spunând că pur și simplu s-a ghemuit și și-a pus gluga de pânză peste cap „ca să se protejeze”, în timp ce soțul ei a continuat să conducă vasul.

Vorbind după interviu, Derbyshire a spus că păreau atât nedumeriți, cât și ușor iritați de declarația Ministerului Apărării rus conform căreia se aflau pe un „curs de coliziune periculos”.

Incidentul are loc la câteva zile după ce Comandamentul Marinei Regale a interceptat duminică în Canalul Mânecii un petrolier rusesc din „flota fantomă”, care transporta petrol aflat sub sancțiuni, în prima operațiune de acest fel efectuată de armata britanică.

Ministerul Apărării a declarat că focurile de avertisment de marți au fost un „incident izolat” și nu au legătură cu confiscarea petrolierului de duminică.

Navele de război rusești trec în mod regulat prin Canalul Mânecii în apele internaționale și sunt monitorizate în mod curent de navele Marinei Regale.

Vasul „Amiralul Grigorovici” era urmărit de HMS Mersey, așa cum fusese timp de câteva zile după ce fusese observată în largul coastei orașului Brest, în Franța, în ceea ce Marina Regală a descris drept o „operațiune de rutină”.

Săptămâna trecută, o sursă NATO a declarat pentru BBC Verify că „Amiralul Grigorovici” a primit ordin de la Moscova să escorteze navele flotei fantomă prin Canalul Mânecii.

Deși Ministerul Apărării a evaluat că incidentul de marți nu a fost legat de confiscarea petrolierului rusesc din weekend, Parkin a spus că este un moment de o „jenă uriașă” pentru Moscova, având în vedere că „există o navă a marinei rusești în Canalul Mânecii care este acolo doar pentru a împiedica acest gen de lucruri”.