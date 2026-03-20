Rusia analizează escortarea navelor din flota fantomă cu vase militare

Rusia ia în calcul posibilitatea de a oferi escortă militară navelor comerciale asociate așa-numitei sale „flote fantomă”, în contextul în care statele occidentale intensifică măsurile de supraveghere și control asupra rețelei maritime folosite de Moscova pentru a continua exporturile în pofida sancțiunilor internaționale, potrivit Kiyv Independent.

Declarațiile au fost făcute pe 19 martie de Nikolai Patrușev, consilier de rang înalt al Kremlinului, într-un interviu acordat presei de stat ruse.

Afirmațiile vin într-un moment în care mai multe guverne europene au anunțat acțiuni concrete împotriva unor nave suspectate că fac parte din această rețea.

Oficialii occidentali susțin că „flota din umbră” este alcătuită în mare parte din petroliere vechi, operate prin structuri de proprietate opace sau sub pavilioane schimbate, pentru a evita restricțiile impuse exporturilor rusești de petrol.

Patrușev a susținut că activitatea maritimă a Rusiei se confruntă cu riscuri tot mai mari și a acuzat anumite state că exercită presiuni asupra navelor care transportă mărfuri din porturile rusești.

În interviul său, oficialul rus a declarat că asupra transportului maritim legat de Rusia s-ar desfășura o campanie amplă de presiune. „A fost lansată cu adevărat o campanie fără precedent împotriva flotei care transportă mărfuri din porturile rusești... Unele țări pur și simplu s-au lăsat purtate de vânătoarea lor de petroliere, vrachiere și nave portcontainer”, a spus Nikolai Patrușev.

El a făcut referire și la ceea ce a descris drept un atac recent asupra unui transportator rusesc de gaze naturale lichefiate. „Atacul asupra petrolierului rusesc de GNL Arctic Metagas în Marea Mediterană a fost un incident cu adevărat revoltător, pe care îl considerăm un act de terorism internațional”, a afirmat acesta.

În același context, Patrușev a declarat că autoritățile ruse consideră în continuare ridicat nivelul de risc pentru navele care se îndreaptă către porturile rusești.

„Riscul amenințărilor teroriste și al actelor de sabotaj împotriva navelor care se îndreaptă spre porturile rusești rămâne ridicat”, a spus el, adăugând că instituțiile responsabile „au elaborat și implementează un set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea navigației”.

Potrivit declarațiilor făcute de consilierul Kremlinului, printre măsurile aflate în analiză se numără atât protecția suplimentară la bordul navelor, cât și implicarea directă a unor structuri militare.

„Se explorează posibilitatea solicitării unor echipe mobile de foc pentru escortarea navelor sub pavilion rus prin intermediul căpitanilor de port. De asemenea, este analizată în prezent instalarea unor echipamente speciale de protecție la bordul navelor. Sunt luate în considerare măsuri pentru escortarea flotelor comerciale de către nave militare”, a declarat Patrușev.

Nu este pentru prima dată când oficialul rus evocă această opțiune. Luna trecută, el a făcut o declarație similară, menționând posibilitatea ca nave comerciale legate de Rusia să beneficieze de escortă militară în anumite zone maritime.

Declarațiile Moscovei apar pe fondul unor acțiuni mai ferme din partea statelor europene împotriva navelor suspectate că fac parte din „flota din umbră”. Potrivit informațiilor prezentate în materialul de bază, în ultimele luni, Franța, Germania și Italia au intervenit în legătură cu nave asociate Rusiei aflate în apele lor teritoriale.

Cel mai recent caz menționat este cel al Suediei, care a reținut pe 13 martie, în Marea Baltică, o navă suspectată că face parte din această rețea. Potrivit oficialilor occidentali, aceste vase sunt folosite pentru a facilita exporturile de petrol rusesc în afara cadrului de sancțiuni.

În același timp, în capitalele occidentale există și preocupări legate de o posibilă conexiune între această flotă și alte activități atribuite Rusiei în Europa. Printre acestea se numără suspiciuni privind operațiuni de spionaj sau utilizarea dronelor în contexte sensibile de securitate.

În acest cadru, declarațiile lui Nikolai Patrușev indică faptul că autoritățile ruse iau în calcul o extindere a măsurilor de protecție pentru transportul maritim asociat intereselor ruse, inclusiv prin implicarea navelor de război în misiuni de escortă.