Eurodeputata PSD Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora Uniunea Europeană ar urma să permită verificarea conversațiilor private ale cetățenilor. Aceasta susține că votul dat de Parlamentul European vizează menținerea unui mecanism temporar pentru combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor în mediul online și nu regulamentul permanent cunoscut drept „Chat Control”.

Măsura adoptată de eurodeputați se referă la o derogare temporară de la regulile europene privind confidențialitatea comunicațiilor. Aceasta permite anumitor furnizori de servicii electronice să utilizeze, voluntar, tehnologii pentru identificarea și eliminarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

În varianta modificată de Parlamentul European, comunicațiile protejate prin criptare „end-to-end” sunt excluse. Poziția adoptată va ajunge la Consiliul UE, care trebuie să decidă dacă acceptă sau respinge amendamentele.

Gabriela Firea afirmă că informațiile conform cărora instituțiile europene vor putea citi mesajele utilizatorilor sunt false și reprezintă o interpretare greșită a votului.

„WhatsApp, Signal, Telegram etc. NU vor fi verificate de instituțiile europene! Nimeni NU va verifica mesajele private, ci doar se menține protecția copiilor în mediul online. Monitorizarea jocurilor, de exemplu, NU este prevedere «ascunsă», ci o dorință legitimă și necesară de a-i proteja pe copii de hărțuitorii și abuzatorii care îi racolează, cu precădere, din platforme online. Părinții cunosc deja Roblox sau Minecraft, dar și multe alte jocuri, unde sub identități ascunse pot sta monștri”, a transmis eurodeputata PSD.

Firea susține că, după votul din Parlamentul European, au circulat mai multe informații false privind efectele acestei decizii.

„În ultimele ore s-au spus multe lucruri FALSE despre votul din Parlamentul European privind protecția copiilor în mediul online. De aceea, este important să clarificăm, simplu și fără manipulări, ce s-a votat și ce NU s-a votat”, a scris Firea pe Facebook.

Eurodeputata PSD atrage atenția că votul nu a vizat proiectul legislativ permanent propus de Comisia Europeană și cunoscut în spațiul public sub numele de „Chat Control”, document care se află încă în negocieri.

„NU s-a votat ca statul, Uniunea Europeană sau politicienii să citească mesajele, emailurile ori conversațiile private ale oamenilor. NU s-a votat regulamentul permanent aflat ÎNCĂ în negociere, cel prezentat în spațiul public drept «Chat Control»”, a arătat aceasta.

Potrivit Gabrielei Firea, scopul votului a fost refacerea unui cadru temporar care permite companiilor să detecteze voluntar conținuturile ilegale privind abuzurile asupra minorilor.

„Adevărul este acesta: după 3 aprilie 2026, Europa a rămas cu un vid legislativ în privința protecției copiilor în mediul online. Un astfel de gol nu ar fi protejat pe nimeni. Dimpotrivă: i-ar fi lăsat pe copii mai vulnerabili și le-ar fi dat mai mult spațiu celor care îi caută, îi racolează și îi exploatează online”, a afirmat Firea.

Regulile adoptate nu oferă instituțiilor europene sau politicienilor acces direct la mesajele private. Ele stabilesc condițiile în care anumite companii pot folosi voluntar instrumente pentru identificarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor.

„Ceea ce s-a votat a fost poziția Parlamentului European privind prelungirea Regulamentului (UE) 2021/1232, un cadru interimar și temporar. Acest regulament permite anumitor furnizori de servicii de comunicare online să folosească, voluntar și în condiții LIMITATE, tehnologii specifice pentru detectarea, raportarea și eliminarea materialelor de abuz sexual asupra copiilor”, a explicat eurodeputata.

Firea critică mesajele potrivit cărora votul ar permite supravegherea conversațiilor private.

„Cei care spun că s-a votat «citirea mesajelor oamenilor» fie nu știu ce s-a votat, fie aleg să comunice fals, pentru că miza votului a fost să nu lăsăm Europa fără protecția copiilor exact în mediul online. Și este profund iresponsabilă o astfel de manipulare pe un subiect care privește siguranța copiilor”, a susținut aceasta.

Parlamentul European a introdus o modificare prin care comunicațiile protejate prin criptare „end-to-end” nu intră sub incidența acestor reguli. Acest tip de criptare permite, în principiu, ca mesajele să fie accesibile doar expeditorului și destinatarului.

„În forma votată de Parlamentul European, comunicațiile pe aplicații precum WhatsApp, Signal, Telegram etc. sunt excluse din domeniul de aplicare. Mesajele protejate pe aceste aplicații, pe care nici compania care deține aplicația nu le poate citi, nu intră sub aceste reguli. Nu se cere spargerea acestei protecții și nu se dă acces la conversațiile private ale oamenilor”, a transmis Firea.

Excluderea se referă la comunicațiile criptate „end-to-end”, nu automat la toate funcțiile disponibile pe fiecare platformă. WhatsApp și Signal folosesc această protecție în mod implicit, în timp ce alte aplicații pot avea reguli diferite pentru anumite tipuri de conversații.

Procedura de vot a fost una complexă, fiind vorba despre a doua lectură a documentului. Pentru respingerea poziției Consiliului UE era nevoie de majoritatea absolută a membrilor Parlamentului European.

Deși mai mulți eurodeputați au susținut respingerea textului, pragul necesar nu a fost atins, astfel că procedura legislativă a continuat.

Criticii măsurii avertizează asupra riscului unei monitorizări excesive a comunicațiilor necriptate, în timp ce susținătorii afirmă că instrumentele sunt necesare pentru combaterea abuzurilor asupra copiilor.

„Cred că protecția vieții private este esențială, dar ea nu poate fi folosită ca pretext pentru a bloca un cadru temporar de protecție și pentru a-i lăsa pe copii mai vulnerabili în fața abuzatorilor online”, a mai afirmat Firea.

Eurodeputata PSD a mai spus că a susținut varianta adoptată de Parlamentul European.

„Am votat cu responsabilitate pentru protecția copiilor din România și din întreaga Uniune Europeană”, a transmis Gabriela Firea.