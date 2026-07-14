Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a renunțat la planul de a face peste 500 de angajări în 2026, după ce proiectul inițial de buget al companiei a fost respins de Ministerul Transporturilor. Noul buget ar urma să genereze economii de peste 75 de milioane de lei, potrivit secretarului de stat Horațiu Cosma.

Anunțul a fost făcut marți, 14 iulie, după refacerea proiectului de buget de către conducerea CNAIR. Dintre economiile estimate, peste 56 de milioane de lei provin din reducerea cheltuielilor salariale.

Disputa privind schema de personal a CNAIR a început în luna mai, când Ministerul Transporturilor a refuzat să aprobe propunerea de buget pentru 2026.

La acel moment, autoritățile anunțau că CNAIR intenționa să ocupe peste 500 de posturi, dintre care 126 în structura centrală din București. Cheltuielile de personal ale companiei depășeau deja un miliard de lei anual.

„Acum câteva săptămâni, directorul CNAIR, Cristian Pistol, a venit cu un buget care sfida bunul simț și respectul pentru banul public. Peste 500 de noi angajări și zeci de milioane de lei în plus cu salariile. L-am respins”, a transmis Horațiu Cosma.

Secretarul de stat susține că noua variantă a bugetului nu mai include cele peste 500 de angajări prevăzute inițial.

Potrivit datelor prezentate de Horațiu Cosma, bugetul refăcut al CNAIR aduce economii totale de peste 75 de milioane de lei. Mai mult de 56 de milioane de lei reprezintă reduceri ale cheltuielilor cu salariile.

Conducerea CNAIR a eliminat atât cele 126 de posturi vizate pentru aparatul central, cât și aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale.

Secretarul de stat a precizat că Ministerul Transporturilor nu s-a opus suplimentării personalului în zonele în care există un deficit real de angajați.

„Conducerea CNAIR a renunțat nu doar la cele 126 de posturi suplimentare propuse pentru aparatul central, ci și la celelalte aproximativ 400 de angajări planificate în structurile teritoriale. Ministerul Transporturilor nu s-a opus întăririi echipelor din teritoriu acolo unde există nevoi reale”, a transmis Cosma.

Potrivit acestuia, decizia de a elimina toate posturile planificate a aparținut directorului general al CNAIR, Cristian Pistol.

Horațiu Cosma a afirmat că activitatea companiei de drumuri nu ar trebui să fie afectată de renunțarea la angajări. Oficialul a cerut o mai bună organizare și utilizarea eficientă a resurselor existente.

„Românii nu așteaptă scheme de personal tot mai mari. Așteaptă drumuri mai bine întreținute, restricții de circulație mai puține și mai scurte, reparații mai rapide și mai multă siguranță pe drumurile naționale”, a declarat secretarul de stat.

Mesajul transmis de Ministerul Transporturilor vizează și celelalte companii aflate în subordinea instituției. Potrivit lui Cosma, proiectele de buget care includ cheltuieli considerate nejustificate sau extinderi excesive ale aparatului administrativ vor fi respinse.

În luna mai, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, susținea însă că cele 518 posturi pentru care compania solicita aprobare erau deja vacante în organigramă și nu reprezentau posturi nou-create. El preciza că 392 dintre acestea erau destinate structurilor din teritoriu și că impactul bugetar estimat pentru perioada august-decembrie 2026 era de 19,35 milioane de lei, sumă care urma să fie acoperită din veniturile proprii ale CNAIR.

Noul proiect de buget marchează astfel renunțarea la ocuparea celor peste 500 de posturi planificate, în contextul presiunilor pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor.