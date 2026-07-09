De ce a fost închis un sector din Autostrada Sebeș-Turda. Explicațiile CNAIR

CNAIR a anunțat motivele pentru care a închis temporar circulația pe Autostrada Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66+300, după apariția unei surpări de teren. Autoritățile au decis devierea traficului pe DN1 și au explicat de ce varianta circulației în ambele sensuri pe Calea 2 a fost respinsă din motive de siguranță.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prezentat explicațiile privind închiderea temporară a circulației pe Calea 1 a Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66+300, unde s-a produs o surpare de teren.

Potrivit CNAIR, pe acest sector s-a înregistrat o cedare activă a corpului autostrăzii, provocată de o alunecare de teren cu evoluție imprevizibilă, care afectează direct siguranța circulației.

În aceste condiții, traficul a fost deviat pe DN1, traseu care este cu aproximativ cinci kilometri mai lung decât alternativa propusă în spațiul public. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că varianta circulației bidirecționale pe Calea 2 a fost analizată de specialiști, însă a fost respinsă din cauza riscurilor pe care le-ar genera.

Potrivit reprezentanților companiei, cele două căi ale autostrăzii sunt fundate pe aceeași formațiune geologică și, pe anumite sectoare, pe același corp de rambleu.

În aceste condiții, mutarea întregului trafic, inclusiv a vehiculelor de mare tonaj, în apropierea zonei afectate de alunecarea activă, unde au loc frecvent accelerări și frânări, ar putea accelera cedarea terenului.

CNAIR atrage atenția că această soluție ar crea și alte pericole majore pentru participanții la trafic.

Compania precizează că utilizarea unui singur sens pentru circulația în ambele direcții ar presupune deplasarea în contrasens pe un sector în rampă, fără bandă destinată vehiculelor lente și fără bandă de urgență. Potrivit CNAIR, există inclusiv riscul unor coliziuni frontale la o viteză relativă de impact de peste 150 km/h.

În plus, o astfel de organizare a circulației ar îngreuna accesul echipajelor de intervenție, precum SMURD, pompieri sau poliție, iar punctele de transfer prin zona mediană sunt considerate statistic printre cele mai periculoase, mai ales pe timpul nopții sau în condiții de ceață.

Cristian Pistol a anunțat că normele naționale și Directiva europeană 2008/96/CE prevăd că nu poate fi adoptată o soluție care generează un risc mai mare decât problema pe care încearcă să o rezolve. Totodată, oficialul CNAIR a anunțat că lucrările de remediere vor fi suportate integral de constructor, fără costuri din bugetul de stat.

Compania a anunțat că va reveni la soluția cu cel mai redus impact asupra traficului după ce raportul geotehnic va confirma că circulația poate fi reluată în condiții de deplină siguranță. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a sesizat luni Prefectura județului Alba în legătură cu fenomenul de instabilitate apărut la kilometrul 66 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, precizând că degradările sistemului rutier sunt cauzate de instabilitatea terenului din zonă.