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Autostrada A10 Sebeș-Turda intră în reparații de urgență. Ruta pe care va fi deviat traficul

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Autostrada A10 Sebeș-Turda intră în reparații de urgență. Ruta pe care va fi deviat traficulA10. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Circulația pe o porțiune de aproximativ 17 kilometri de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda va fi restricționată începând de marți, 7 iulie, după apariția unor probleme la nivelul carosabilului. Măsura a fost luată după ce asfaltul s-a surpat, anunță reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj.

Traficul va fi deviat temporar pe o rută alternativă, până la finalizarea lucrărilor necesare pentru punerea în siguranță a sectorului de drum.

Se închide circulația pe un sector al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a transmis că restricțiile vor fi aplicate pe sensul de mers Unirea-Turda, după ce fenomenul de instabilitate din zonă s-a accentuat.

„Se închide circulația pe aproximativ 17 km ai Autostrăzii A10, Sebeș – Turda, Calea 1 (sensul de deplasare Unirea – Turda), județul Cluj! În urma agravării fenomenului de instabilitate manifestat pe Autostrada A10 Sebes – Turda, km 66+400, județul Cluj, concretizat prin degradări ale părții carosabile și ale terasamentului, DRDP Cluj intervine în regim de urgență pentru punerea în siguranță a sectorului afectat”, informează DRDP Cluj.

Astfel, circulația va fi oprită între kilometrii 52+800 și 70+000, pe Calea 1, pe perioada intervențiilor.

Șofer

Șofer. Sursă foto: Pixabay

Pe unde vor circula șoferii până la terminarea lucrărilor

Lucrările programate includ refacerea zonei afectate și măsuri pentru stabilizarea sectorului de autostradă.

Potrivit autorităților, „vor fi executate lucrări de refacere a taluzului și a părtii carosabile si lucrări de drenare a apelor de suprafață, în vederea limitării evoluției fenomenului de instabilitate și menținerii circulației în condiții de siguranță”.

Pe durata lucrărilor, șoferii vor fi redirecționați prin Nodul Rutier Unirea, pe DN1, urmând să revină pe autostradă prin Nodul Rutier Turda.

„Pe perioada execuției lucrărilor, circulația va fi închisă pe Autostrada A10, între km 52+800 și km 70+000, Calea 1, iar traficul va fi deviat de la Nodul Rutier Unirea (km 52+800), pe breteaua de ieșire C, în sensul giratoriu, pe DN 1 (km 421+750), cu reintrare pe autostradă la Nodul Rutier Turda din DN 1 km 440+920”, potrivit DRDP Cluj.

Ministerul Transporturilor cere explicații după problemele apărute pe A10

După apariția degradărilor de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, Ministerul Transporturilor a cerut clarificări urgente de la CNAIR privind situația sectorului afectat.

Secretarul de stat Horațiu Cosma a solicitat companiei un plan prin care să fie eliminate cauzele care au dus la apariția acestor probleme, astfel încât fenomenul să nu se extindă și să nu fie nevoie de intervenții repetate.

Surparea, care depășește o jumătate de metru adâncime, a apărut într-o zonă unde autostrada a mai avut probleme similare.

Potrivit CNAIR, una dintre cauzele posibile este infiltrarea apei de ploaie în terasamentul autostrăzii, fenomen care ar fi contribuit la degradarea carosabilului.

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