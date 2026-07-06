Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat lansarea consultării publice pentru documentația transmisă de autoritățile din Ungaria privind proiectul drumului expres M44 M44 Békéscsaba – Salonta, o investiție care are ca obiectiv extinderea autostrăzii maghiare până la granița cu România. Investiția vizează construirea unui tronson de aproximativ 43 de kilometri până la frontiera cu România, iar publicul poate transmite observații în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Documentația transmisă de partea ungară este analizată în baza prevederilor Convenției Espoo, care reglementează evaluarea impactului asupra mediului în cazul proiectelor cu efecte transfrontaliere.

Deoarece noul drum expres va ajunge până la granița cu România și poate avea impact asupra comunităților din județul Bihor, persoanele interesate din România au posibilitatea să formuleze observații în perioada consultării publice.

Potrivit documentației, noul tronson va continua autostrada M44 din zona Békéscsaba și va merge spre frontieră, traversând apropierea localităților Doboz, Sarkad, Méhkerék și Újszalonta. Autoritățile ungare analizează două variante de traseu, V01 și V02, fiecare având o lungime de aproximativ 43 de kilometri.

În funcție de varianta care va fi aleasă, proiectul prevede construirea a șase sau șapte poduri.

În apropierea frontierei este propus un nod rutier între Újszalonta și Méhkerék, precum și o zonă destinată verificării camioanelor pe ambele sensuri de circulație. De asemenea, sunt prevăzute benzi de accelerare și decelerare care vor continua până la graniță. Conform documentației, drumul expres ar urma să intre pe teritoriul României la kilometrul 43+044 în varianta V01 sau la kilometrul 43+431 în varianta V02. Proiectul nu include amenajarea unui punct de trecere a frontierei pe teritoriul Ungariei.

Noua șosea va avea câte două benzi pe fiecare sens de mers, ceea ce va crește capacitatea de circulație comparativ cu actualul drum cu o bandă pe sens.

Documentele publicate arată că investiția se află în etapa pregătitoare, care include studiul de impact asupra mediului, obținerea autorizației de mediu și elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizare și execuție.

Conform estimărilor prezentate în studiul de impact, prima etapă a proiectului ar putea fi finalizată cel mai devreme în anul 2030, iar cea de-a doua etapă este estimată pentru 2033.

Autoritățile ungare arată că traseul final și amplasarea facilităților, precum intersecțiile sau zonele de odihnă, vor fi stabilite după analizarea observațiilor și ținând cont de interesele comunităților locale și de cerințele privind protecția mediului.

Potrivit documentației, tronsoanele deja construite ale autostrăzii M44, inclusiv cele dintre Békéscsaba și Orosháza și legătura spre Gyula, au contribuit la îmbunătățirea accesului în regiune și la dezvoltarea economică.

Continuarea drumului expres până la frontiera cu România este prezentată ca o etapă importantă pentru completarea rețelei de autostrăzi din estul Ungariei și pentru realizarea unei conexiuni directe cu punctele de trecere a frontierei.

Planurile se află în continuare în faza de pregătire, astfel că traseul definitiv, valoarea investiției și calendarul execuției vor depinde de etapele următoare ale proiectului.