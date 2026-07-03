Șoferii care vor circula în perioada 4-7 iulie prin județele Sibiu și Brașov trebuie să se aștepte la restricții temporare de trafic pe mai multe drumuri naționale importante, inclusiv pe DN7C – Transfăgărășan și DN1.

Măsurile sunt impuse pentru desfășurarea Turului Ciclist al Sibiului 2026, precum și a evenimentului automobilistic COBYX Collection – Romanian Tour 2.

Restricțiile vor afecta atât participanții la trafic aflați în tranzit, cât și turiștii care și-au planificat deplasări în zona montană, în contextul în care Transfăgărășanul se află în plin sezon turistic.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice din timp traseele și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor.

Programul restricțiilor debutează sâmbătă, 4 iulie, odată cu desfășurarea Etapei IA a Turului Ciclist al Sibiului. Circulația va fi restricționată pe DN1, între localitatea Săcel, la intersecția cu DJ106D, și Cristian, la intersecția cu DJ106E.

Restricțiile sunt programate în intervalul orar 10:30-10:45, fiind vorba despre o oprire temporară a traficului pentru trecerea plutonului de cicliști.

Duminică, 5 iulie, odată cu desfășurarea Etapei a II-a, restricțiile se vor muta pe un alt sector al DN1. Traficul va fi afectat între Miercurea Sibiului, la intersecția cu DJ106F, și Săcel, la intersecția cu DJ106D, în intervalul 12:30-13:05.

Cele mai ample măsuri de restricționare a circulației sunt programate luni, 6 iulie, când pe DN7C – Transfăgărășan vor avea loc mai multe competiții sportive și un eveniment automobilistic.

În cadrul concursului pentru amatori Transfăgărășan Challenge, organizat în paralel cu Turul Ciclist al Sibiului, circulația va fi restricționată între intersecția cu DJ105P și Bâlea Lac, în intervalul 12:45-16:15.

Tot luni se desfășoară și Etapa a III-a a Turului Ciclist al Sibiului, destinată rutierilor profesioniști. Pentru această competiție, restricțiile vor fi aplicate în două intervale distincte:

între Cabana Vama Cucului și Bâlea Cascadă, între orele 09:00 și 13:30;

între Bâlea Lac și Cârțișoara, între orele 13:30 și 18:00.

În același timp, pe sectorul Bâlea Lac – Bâlea Cascadă va avea loc și evenimentul automobilistic COBYX Collection – Romanian Tour 2. Din acest motiv, circulația va fi închisă între orele 09:00 și 17:00, cu o pauză programată între 12:00 și 13:00.

Suprapunerea celor două evenimente transformă ziua de luni în cea mai dificilă pentru șoferii care intenționează să traverseze Transfăgărășanul.

Tot luni, 6 iulie, restricții temporare vor fi instituite și în județul Brașov, pe DN1, în timpul desfășurării Etapei a III-a a Turului Ciclist al Sibiului.

Traficul va fi afectat între localitățile Voila și Sâmbăta de Jos, în zona intersecțiilor cu DJ105 și DJ105B, în intervalul 13:40-13:45.

Deși durata restricției este redusă, autoritățile îi sfătuiesc pe conducătorii auto să ia în calcul eventuale întârzieri în această zonă.

Seria restricțiilor se va încheia marți, 7 iulie, odată cu desfășurarea Etapei a IV-a a Turului Ciclist al Sibiului.

Circulația va fi restricționată pe DN14, între Dumbrăveni, la intersecția cu DJ142C, și Șaroș pe Târnave, la intersecția cu DJ141B.

Potrivit programului anunțat de organizatori, intrarea plutonului în sectorul restricționat este estimată pentru intervalul 14:35-14:40, iar ieșirea între 14:40 și 14:55.

Poliția și organizatorii competițiilor le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea temporară, indicațiile agenților aflați în teren și să manifeste prudență în apropierea traseelor de concurs.

În cazul celor care intenționează să ajungă în zona Bâlea Lac sau să parcurgă Transfăgărășanul în ziua de luni, autoritățile recomandă verificarea din timp a intervalelor de restricții și, dacă este posibil, alegerea unor rute alternative. Măsurile au fost stabilite pentru desfășurarea în condiții de siguranță a competițiilor sportive și a evenimentului automobilistic, într-o perioadă în care traficul turistic este deja foarte intens.