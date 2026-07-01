Șoferii care circulă pe Bulevardul Basarabia din București vor fi nevoiți să respecte noile restricții de circulație începând de joi, 2 iulie, de la ora 00:00. Măsura a fost instituită pentru efectuarea unor lucrări urgente de remediere a unei surpări și pentru eliminarea riscului de prăbușire a carosabilului, potrivit polițiștilor de la Brigada Rutieră.

Potrivit Brigăzii Rutiere, circulația va fi restricționată pe sensul de mers dinspre strada Câmpia Libertății către bulevardul Nicolae Grigorescu. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor și remedierea problemelor identificate în zona afectată.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să aleagă, dacă este posibil, rute alternative pentru a evita formarea aglomerației și pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

„Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de vehicule să evite deplasarea în zonă, să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță în mers, să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, precum și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren”, au transmis reprezentanții instituției.

Polițiștii rutieri vor monitoriza traficul în zonă și vor dirija circulația pentru reducerea impactului asupra participanților la trafic, până la încheierea lucrărilor de consolidare a carosabilului.

Autoritățile au instituit miercuri, 1 iulie, restricții de circulație pe podul de pe DN1, în zona cuprinsă între Băneasa și Otopeni, după ce un stâlp a fost avariat de vântul puternic și riscă să se prăbușească.

Din motive de siguranță, traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, iar echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost mobilizate preventiv pentru a interveni dacă situația o va impune.

Potrivit Brigăzii Rutiere, au fost aplicate următoarele restricții de circulație:

traficul este închis complet pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din municipiul București;

pe sensul de intrare în Capitală, circulația este restricționată pe benzile a doua și a treia.

Polițiștii le recomandă șoferilor să manifeste prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculul din față și să respecte semnalele și indicațiile agenților aflați în teren.