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Restricții de circulație pe fondul caniculei. Recomandări pentru șoferi

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Restricții de circulație pe fondul caniculei. Recomandări pentru șoferiRestricții circulație. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Mai multe restricții de circulație vor fi aplicate duminică, 28 iunie, între orele 12:00 și 20:00, pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele aflate sub cod roșu de temperaturi ridicate. Măsura anunțată de IPJ Braşov vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și are ca scop protejarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței în trafic.

Restricții de circulație pentru vehiculele de mare tonaj

Restricții de circulație vor fi instituite pe durata avertizării de cod roșu de caniculă emisă pentru ziua de duminică. Măsura se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale din județele vizate de avertizarea meteorologică.

În acest context, oficialii Poliției Județene Brașov au anunțat măsurile adoptate.

„Având în vedere avertizarea meteorologică COD ROŞU emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru duminică, 28 iunie, în intervalul orar 12:00 – 20:00, au fost dispuse măsuri pentru protejarea infrastructurii rutiere şi creşterea siguranţei participanţilor la trafic. În acest context, C.N.A.I.R. a instituit restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de minimum 7,5 tone, pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres şi drumuri naţionale din judeţele vizate de Codul Roşu”, transmit, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Braşov.

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Restricții trafic

Restricții trafic. Sursă foto: Facebook

Ce transporturi sunt exceptate de la restricțiile de circulație

Restricțiile de circulație nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate transporturile de persoane, cele de animale vii și produse perisabile, precum și autovehiculele care intervin în situații de urgență.

De asemenea, măsura nu vizează transporturile funerare și poștale, autovehiculele care transportă carburanți, produse alimentare și mărfuri care necesită temperatură controlată, precum și transporturile necesare pentru aprovizionare și intervenții operative.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

În condițiile temperaturilor extreme, polițiștii le recomandă șoferilor să respecte restricțiile de circulație instituite și să evite deplasările în intervalele cu temperaturi foarte ridicate, dacă acestea nu sunt absolut necesare.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice starea tehnică a autovehiculului înainte de plecarea la drum, să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic.

Pe durata aplicării măsurilor, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor monitoriza traficul și vor acționa pentru menținerea siguranței tuturor participanților la trafic.

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