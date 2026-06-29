Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) introduce restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza temperaturilor extreme anunțate de meteorologi. Măsura va fi aplicată luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie, în intervalul orar 12:00-20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 35 de județe.

Potrivit CNAIR, decizia a fost luată ca urmare a avertizărilor de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru val de căldură persistentă, caniculă și disconfort termic accentuat.

Scopul restricțiilor este protejarea infrastructurii rutiere, în condițiile în care temperaturile foarte ridicate pot produce deformări majore ale carosabilului, în special pe drumurile cu îmbrăcăminte bituminoasă.

Măsura vizează sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Restricțiile se aplică în ambele zile, între orele 12:00 și 20:00.

Interdicția nu se aplică transporturilor de persoane, animalelor vii și produselor perisabile, transporturilor funerare, poștale și celor de prim ajutor.

De asemenea, sunt exceptate transporturile de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, vehiculele pentru tractarea autovehiculelor avariate, transporturile de apă și hrană destinate zonelor calamitate, utilajele de salubrizare, precum și transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare.

Lista excepțiilor include și transporturile de produse agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, transporturile efectuate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare, inclusiv produse de panificație, patiserie, paste făinoase, zahăr, cafea, ceai, condimente și băuturi.

În perioada în care restricțiile sunt în vigoare vor putea circula și utilajele proprii ale CNAIR, cele aparținând firmelor care execută lucrări și servicii în baza contractelor aflate în derulare cu compania, precum și utilajele folosite la lucrările pentru Magistrala 6 de metrou din București.