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Intră în vigoare restricțiile de circulație pe autostrăzi și drumuri naționale din cauza caniculei. Măsura vizează 35 de județe

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Intră în vigoare restricțiile de circulație pe autostrăzi și drumuri naționale din cauza caniculei. Măsura vizează 35 de județeRestricții circulație. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) introduce restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, din cauza temperaturilor extreme anunțate de meteorologi. Măsura va fi aplicată luni, 29 iunie, și marți, 30 iunie, în intervalul orar 12:00-20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 35 de județe.

Restricțiile sunt impuse din cauza valului de caniculă

Potrivit CNAIR, decizia a fost luată ca urmare a avertizărilor de Cod galben, Cod portocaliu și Cod roșu emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru val de căldură persistentă, caniculă și disconfort termic accentuat.

Scopul restricțiilor este protejarea infrastructurii rutiere, în condițiile în care temperaturile foarte ridicate pot produce deformări majore ale carosabilului, în special pe drumurile cu îmbrăcăminte bituminoasă.

Cod roșu de caniculă. Cele 35 de județe în care se aplică restricțiile

Măsura vizează sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Galați, Vrancea, Vaslui, Bacău, Iași, Neamț, Botoșani, Suceava, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Giurgiu și Ilfov.

Restricțiile se aplică în ambele zile, între orele 12:00 și 20:00.

Hartă cod roșu

Hartă cod roșu. Sursă foto: ANM

Ce transporturi sunt exceptate

Interdicția nu se aplică transporturilor de persoane, animalelor vii și produselor perisabile, transporturilor funerare, poștale și celor de prim ajutor.

De asemenea, sunt exceptate transporturile de carburanți, mărfurile transportate la temperatură controlată, vehiculele pentru tractarea autovehiculelor avariate, transporturile de apă și hrană destinate zonelor calamitate, utilajele de salubrizare, precum și transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare.

Lista excepțiilor include și transporturile de produse agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, transporturile efectuate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare, inclusiv produse de panificație, patiserie, paste făinoase, zahăr, cafea, ceai, condimente și băuturi.

Excepții și pentru utilajele implicate în lucrările de infrastructură

În perioada în care restricțiile sunt în vigoare vor putea circula și utilajele proprii ale CNAIR, cele aparținând firmelor care execută lucrări și servicii în baza contractelor aflate în derulare cu compania, precum și utilajele folosite la lucrările pentru Magistrala 6 de metrou din București.

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