Traficul rutier pe DN 67C Transalpina rămâne restricționat joi dimineață, 2 iulie, după precipitațiile abundente din ultimele zile, potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La ora 07:00, restricțiile erau în vigoare la kilometrul 112 al drumului național, pe sectorul cuprins între localitățile Șugag și Tău Bistra, în județul Alba.

Circulația se desfășoară pe un singur fir, alternativ, după ce aluviunile aduse de ploi au ajuns pe carosabil. Autoritățile estimează că traficul va reveni la normal în cursul zilei, după finalizarea intervențiilor de curățare și verificare a drumului.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, depunerile de aluviuni provocate de precipitațiile din ultimele zile au impus restricționarea circulației pe unul dintre cele mai circulate sectoare ale Transalpinei.

Echipele de intervenție acționează pentru îndepărtarea materialului adus pe carosabil și pentru readucerea drumului în condiții de siguranță. Până la finalizarea lucrărilor, autovehiculele sunt dirijate alternativ pe un singur fir de circulație.

Șoferii care intenționează să tranziteze zona sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri, în funcție de evoluția lucrărilor și de condițiile meteo.

În același timp, Centrul INFOTRAFIC anunță că pe celelalte artere rutiere importante din România nu sunt semnalate probleme deosebite.

Circulația se desfășoară în condiții normale pe Autostrada A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Adjud. De asemenea, traficul este fluent pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu, unde carosabilul este uscat, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt normale pentru această perioadă.

Poliția Rutieră le recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să evite manevrele riscante, în special în zonele afectate recent de fenomene meteorologice.

Autoritățile atrag atenția că, în zonele montane, precipitațiile abundente pot provoca rapid acumulări de aluviuni, căderi de pietre sau alte obstacole care pot afecta siguranța circulației.

DN 67C Transalpina este cel mai înalt drum național din România și reprezintă una dintre cele mai populare rute turistice în sezonul cald. Traversând zona montană dintre județele Alba, Sibiu, Vâlcea și Gorj, șoseaua este însă expusă frecvent efectelor fenomenelor meteorologice extreme.

Din acest motiv, autoritățile recomandă șoferilor să verifice permanent informațiile privind starea drumurilor înainte de a porni la drum și să respecte indicațiile polițiștilor și ale administratorului drumului până la ridicarea restricțiilor.