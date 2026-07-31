Rogobete îi cere lui Bolojan mai multe angajări în sistemul sanitar

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a transmis un mesaj public în care susține că investițiile în infrastructura medicală și în aparatura de ultimă generație nu pot înlocui rolul esențial al personalului medical. Declarația a fost publicată pe pagina sa de Facebook, după o vizită într-una dintre cele mai moderne săli de neurochirurgie din România.

Mesajul vine în contextul dezbaterilor privind sistemul sanitar și resursa umană din spitale. Alexandru Rogobete susține că adevărata valoare a investițiilor din sănătate este dată de medicii, asistenții medicali, infirmierii, brancardierii și ceilalți angajați care asigură funcționarea unităților medicale și îngrijirea pacienților.

În mesajul său, ministrul afirmă că o sală de operație, indiferent cât de bine este dotată, nu poate salva vieți fără echipe medicale pregătite.

„Poți investi milioane de euro în cele mai moderne echipamente, poți construi spitale noi și poți cumpăra cei mai performanți roboți chirurgicali. Dar dacă nu ai medici, asistenți medicali, infirmieri, brancardieri și întreg personalul care ține un spital în viață, toate acestea rămân doar niște obiecte într-o încăpere goală”, a scris Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, în timpul vizitei efectuate într-o sală de neurochirurgie dotată cu echipamente în valoare de peste 7 milioane de euro, a discutat cu cadre medicale care efectuează numeroase gărzi în fiecare lună și care lucrează în condiții de presiune permanentă.

Rogobete susține că a ascultat experiențele unor profesioniști care își desfășoară activitatea „la limita epuizării”, dar care continuă să trateze pacienții și să intervină în situații critice.

Ministrul a redat și una dintre mărturiile despre care spune că l-au impresionat în timpul vizitei, afirmând că există momente în care medicii spun că singurul lucru pe care îl mai pot face este să rostească în gând rugăciunea „Tatăl nostru” și să spere că vor reuși să salveze încă o viață.

În opinia sa, astfel de momente reflectă o realitate care nu poate fi surprinsă în statistici sau în rapoarte administrative.

În finalul mesajului, Alexandru Rogobete i s-a adresat fostului premier Ilie Bolojan, cerându-i ca, înainte de adoptarea unor decizii privind sistemul sanitar, să petreacă timp alături de personalul medical dintr-o sală de operație.

„Nu poți face economie la oameni. Nu poți cere performanță distrugând resursa umană care face posibilă performanța. Sănătatea nu funcționează cu statistici și tabele Excel. Funcționează prin oameni”, a transmis ministrul.

Mesajul se încheie cu afirmația „O să fie bine!”, însoțită de hashtagurile dedicate susținerii personalului medical și salvării de vieți.