Vremea România, sub un nou val de căldură. ANM a emis Cod galben de caniculă pentru mai multe județe







La început de weekend, trei judeţe din vestul României se află sub Cod galben de caniculă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură se va extinde sâmbătă în şase judeţe din sudul ţării şi în Capitală.

Vineri, între orele 12 și 21, judeţele Timiş, Arad şi Bihor se află sub cod galben de caniculă. Administrația Națională de Meteorologie ANM anunță că temperaturile vor fi extrem de ridicate, fiind însoțite de disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală ITU va atinge local pragul critic de 80 de unităţi. Maximele vor varia între 34 și 37 de grade.

O atenţionare similară este valabilă sâmbătă în intervalul 12 – 21 pentru judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov și municipiul Bucureşti, unde se vor înregistra de asemenea temperaturi ridicate, caniculă și disconfort termic.

Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală ITU ar putea atinge local pragul critic de 80 de unităţi, iar maximele se vor situa între 34 și 36 de grade.

La început de toamnă, temperaturile în România rămân ridicate. Administrația Națională de Meteorologie ANM anunță că valorile termice vor depăși mediile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Conform prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni, temperaturile vor rămâne peste mediile normale până la mijlocul lunii septembrie.

În perioada 1 – 8 septembrie, valorile termice vor depăși mediile obișnuite pe întreg teritoriul țării, în special în regiunile sudice. Cantitatea de precipitații se va menține aproape de normal pentru această săptămână.

În săptămâna 8 – 15 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în sud, iar în restul țării vor fi apropiate de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi local mai abundente în regiunile centrale și nord-estice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile climatice.