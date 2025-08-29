Vremea Școlile încep cu timp de vară. Prognoza ANM pentru luna septembrie







În prima lună de toamnă, vremea se menține călduroasă în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă a anului.

Potrivit prognozei ANM pentru următoarele patru săptămâni, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale până la mijlocul lunii septembrie.

În intervalul 1 – 8 septembrie, valorile termice vor depăși mediile normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul țării, cu precădere în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână.

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în sud, iar în restul țării se vor menține apropiate de valorile obișnuite. Precipitațiile vor fi local excedentare în regiunile centrale și nord-estice, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de mediile climatice normale.

În perioada 15 – 22 septembrie, temperatura medie a aerului va fi apropiată de valorile normale pentru această perioadă la nivel național. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în zonele montane și, punctual, în regiunile centrale, iar în rest va fi în general apropiat de normal.

Pe parcursul săptămânii 22 – 29 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa în limitele normale pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de valorile climatice medii pentru această perioadă.

Europa se pregătește pentru o furtună majoră, avertizează specialiștii Sever Wheather. Deocamdată, România și estul continentului rămân ferite de aceste fenomene extreme. O depresiune atmosferică profundă, formată din fostul uragan Erin, amenință să afecteze Europa Centrală și nordul Mediteranei, provocând un eveniment meteorologic deosebit de sever.

Potrivit meteorologilor un sistem frontal complex va aduce fenomene extreme într-o zonă extinsă ce cuprinde nordul Italiei, sudul Elveției, sud-estul Franței, vestul Austriei și Slovenia.