Vremea Temperaturi ridicate în prima zi de weekend în Republica Moldova, cer senin în toată țara







Prima zi de weekend aduce vreme foarte frumoasă în toată țara, cu valori termice peste media acesui interval și cer însorit pe tot parcursul zilei, după cum au informat specialiștii meteo. Maximele de sâmbătă vor oscila între 29 și 31 de grade Celsius, mercurul din termometre va coborî pe timp de noapte până la 15 grade Celsius.

Va fi Soare în toată țara, nici urmă de nor nu se va vedea pe cer, nu sunt anunțate precipitații, vântul va sfula slab în toate teritoriile. Sunt anunțate câte 29 de grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 30 de grade la Cahul și la Ștefan-Vodă și 31 de grade Celsius la Chișinău. Mâine, maximele vor fi de 30 - 31 de grade Celsius, cerul rămâne însorit în toată țara.

Sâmbătă, în România, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, iar în jumătatea de sud a Olteniei şi a Munteniei va fi caniculă în toată puterea cuvântului, conform ANM.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi şi disconfortul termic va fi ridicat. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere şi se va manifesta mai ales seara şi noaptea, în vestul, sud-vestul şi centrul teritoriului. Vor apărea înnorări temporar accentuate şi local averse şi descărcări electrice.

În mod izolat, se vor acumula cantităţi de apă mai însemnate (peste 15…25 l/mp) şi vor fi condiţii de grindină. În restul zonelor cerul va fi variabil, mai mult senin în timpul zilei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale în Moldova, Banat, la munte, dar de scurtă durată şi asociat averselor.

Temperaturile maxime vor oscila între 27 şi 37 de grade Celsius. La polul opus, cele minime vor fi cuprinse între 11 şi 21 de grade Celsius, mai scăzute spre 5 până la 6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopţii, izolat se va forma ceaţă, conform meteorologilor.