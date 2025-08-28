Vremea Creștere ușoară a temperaturilor în Republica Moldova, cer senin în toată țara







Vreme foarte frumoasă și azi, 28 august, în Republica Moldova, în toate zonele, cu temperaturi obișnuite pentru această perioadă a lunii și cer fără nori. Nu sunt șanse de apariție a ploilor, după cum au informat meteorologii, maximele de joi se vor încadra între 27 și 29 de grade Celsius. În timpul nopții, mercurul din termometre va scădea până la nivelul a 12 grade Celsius. Vântul va sufla moderat, fără intensificări.

Sunt anunțate 27 de grade Celsius la Briceni, la Bălți, la Rîbnița și Ștefan-Vodă, vor fi 28 de grade Celsius la Cahul și 29 de grade la Chișinău.

Mâine, condițiile meteo vor fi aceleași ca și cele de azi. Maximele vor varia între 27 și 29 de grade Celsius, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei în toate zonele Republicii Moldova.

Azi, în România, temperaturile vor continua să crească față de zilele precedente, iar vremea va fi călduroasă după-amiaza în cea mai mare parte a țării. De asemenea, în Banat, izolat va fi caniculă, conform ANM.

Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei. Vântul va sufla slab și moderat, vor exista unele intensificări temporare în Banat și în zona montană (cu viteze în general de 40…50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius.

La polul opus, cele minime vor fi cuprinse între 2 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 spre 22 de grade Celsius pe litoral și în Dealurile de Vest. De asemenea, izolat se va forma ceață, au mai anunțat specialiștii meteo.

Va fi cald și în Capitală. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade Celisus, iar cea minimă va fi de 13 până la 16 grade Celsius.