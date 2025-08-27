Vremea Vreme ideală în Republica Moldova, temperaturi suportabile și cer senin







Vreme foarte frumoasă, azi, 27 august, în toată Republica Moldova, cu temperaturi normale pentru această perioadă a anului și cer senin. Nu sunt anunțate precipitații, maximele vor oscila între valorile de 25 și 27 de grade Celsius, cu o minimă de 13 grade Celsius în timpul nopții, conform meteorologilor. Cerul va fi senin în majoritatea regiunilor, norii își vor face apariția trecător în centru și în sud. Vântul va sufla slab, fără intensificări. Se vor înregistra 25 de grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 26 de grade la Ștefan-Vodă și câte 27 de grade la Cahul și la Chișinău.

Mâine, maximele vor înregistra o ușoară creștere față de ziua de azi și vor ajunge la nivelul de 27 - 28 de grade Celsius. Cerul va fi senin în toată țara pe tot parcursul zilei.

În România, azi, începe să se încălzească. În Câmpia de Vest și în Câmpia Română vor fi temperaturi foarte ridicate, conform celor de la ANM. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade Celsius. În timp ce cele minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse se va forma ceață.

Miercuri, în Capitală, vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31 spre 32 de grade, iar cea minimă de 11 până la 14 grade Celsius, după cum au mai informat specialiștii meteo.

Mâine, vremea va continua să se încălzească, în zonele de câmpie și local în cele deluroase va fi călduroasă, iar izolat în Banat va fi caniculă. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și la altitudini mari la munte (viteze în general de 40…50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade Celsius.