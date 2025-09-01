Vremea Toamnă cu temperaturi neobișnuite. ANM spune cum va fi prima zi de școală







După ploile din ultimele ore, vremea va intra într-un proces de încălzire. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru prima parte a lunii septembrie. Conform acesteia, maximele vor atinge pragul de 35 de grade în următoarele zile.

În intervalul 1-2 septembrie, vremea se încălzește în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor urca în vest, centru și sud, cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade și minime între 9 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Local, diminețile și nopțile vor fi caracterizate de ceață. În București, valorile termice vor fi de 30-31 de grade ziua și 16-18 grade noaptea.

Pe 2 și 3 septembrie, vremea va deveni călduroasă în întreaga țară. Maximele vor varia între 27 și 35 de grade, iar în sud se vor înregistra temperaturi caniculare, cu disconfort termic accentuat. Minimele vor coborî până la 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali, dar pe litoral vor rămâne la 22 de grade. În Capitală, temperaturile maxime vor atinge 34-35 de grade, iar minimele vor fi de 17-19 grade.

Între 3 și 4 septembrie, temperaturile vor continua să crească, ajungând până la 36 de grade în sud și sud-est. În jumătatea vestică a țării, instabilitatea atmosferică se va accentua, aducând averse torențiale, descărcări electrice, grindină și cantități importante de apă.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, dar vor fi posibile ploi izolate, mai ales seara și noaptea. În București, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic accentuat, maximele urmând să urce la 35-36 de grade, iar minimele să rămână între 17 și 19 grade.

Pentru intervalul 4-5 septembrie, meteorologii prognozează o vreme încă foarte caldă în regiunile extracarpatice, dar mai apropiată de normalul perioadei în restul țării. În vest, nord-vest, centru și în zona montană se vor semnala averse, fenomene electrice și pe alocuri grindină.

Temperaturile maxime vor varia între 28 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 18 grade, cu valori chiar mai scăzute, până la 7 grade, în depresiunile estice ale Transilvaniei, respectiv mai ridicate, de 21 de grade, pe litoral. În Capitală, maximele se vor situa la 33-34 de grade, iar minimele între 15 și 17 grade.

Între 5 și 8 septembrie, sudul României va rămâne sub influența căldurii, în timp ce restul regiunilor vor înregistra temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei. Potrivit ANM, în jumătatea vestică a țării va exista un risc mai ridicat de instabilitate atmosferică.

În Capitală, vremea va fi în continuare caldă, cu șanse reduse de precipitații.