Vremea Prognoza meteo, 1 septembrie. Temperaturile cresc, dar va ploua în multe zone







Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru luni, 1 septembrie. Instabilitatea atmosferică se va diminua, iar temperaturile vor înregistra valori mai ridicate în vest, centru și sud.

Cerul va fi variabil, însă pe alocuri vor apărea înnorări și averse, izolat cu descărcări electrice, mai ales în zonele montane. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud, nord-est și la altitudini mari.

Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade, în timp ce valorile minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea vor fi condiții favorabile apariției ceții pe alocuri, iar presiunea atmosferică va înregistra o ușoară creștere, începând din vestul țării.

La Cluj, vremea se va menține caldă, cu maxime de aproximativ 25 de grade. Cerul va fi în mare parte senin, cu înnorări trecătoare în orele amiezii. Vântul va sufla moderat, iar condițiile sunt potrivite pentru plimbări și activități outdoor. Temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 12–14 grade.

În București, vremea va fi în general plăcută. Cerul va fi variabil, cu perioade senine pe parcursul nopții, iar vântul va sufla moderat. Maximele vor ajunge la 30–31 de grade, iar minimele vor fi între 16 și 18 grade. Presiunea atmosferică va crește ușor, creând un context stabil pentru activitățile în aer liber și pentru traficul din oraș.

Pe litoral, vremea va fi predominant frumoasă, cu maxime între 27 și 30 de grade și minime de 19–22 de grade. Dimineața, însă, se vor semnala înnorări izolate și posibile averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare pe parcursul zilei. Temperatura apei mării va fi între 21 și 24 de grade, oferind condiții bune pentru înot și activități recreative.

Vremea la munte

În zonele montane, vremea se va ameliora față de zilele precedente, însă în timpul zilei vor apărea local înnorări și averse izolate, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudini mari. Temperaturile nu vor suferi modificări semnificative față de ziua precedentă, oferind condiții favorabile pentru drumeții și activități montane, cu precauție în zonele expuse ploilor.