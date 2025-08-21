Vremea Vreme cu extreme, în următoarele zile. Prognoza meteo 22–26 august







Prognoza meteo pentru următoarele zile arată că vremea va fi extrem de variabilă în România, astfel în sud, temperaturile se mențin ridicate, chiar caniculare, iar în vest, centrul, nordul și zonele montane se așteaptă instabilitate atmosferică, cu averse, descărcări electrice și grindină izolat, potrivit unui comunicat ANM.

În sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei și sud-estul Moldovei, vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat și indice de temperatură-umezeală (ITU) ce poate depăși pragul critic de 80 de unități.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, dar vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în zonele afectate de averse.

În regiunile vestice, centrale și nordice ale țării, precum și în zonele montane, cerul va fi parțial noros, cu averse și furtuni izolate. Cantitățile de precipitații vor depăși local 20–25 l/mp, cu probabilitate mai ridicată în Banat și în sud-vestul Transilvaniei.

Vântul se va intensifica, iar la munte, la altitudini mari, rafalele vor atinge 70–80 km/h. În regiunile vestice, sud-estice și izolat în centrul țării, se vor înregistra rafale de peste 50 km/h, însoțite de averse.

Vineri, în regiunile vestice, centrale, nordice și în zonele montane, vremea va rămâne instabilă, cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice și grindină izolat, cantitățile de apă prognozate fiind de 25–35 l/mp, iar local, mai ales în zona montană și în Transilvania, acestea pot depăși 40–50 l/mp.

Sâmbătă, 24 august, valorile termice vor scădea considerabil în sud și est, iar vremea va deveni răcoroasă și în nord-vest, nord și centru. Cerul va fi parțial noros, cu averse și posibil descărcări electrice izolate în Muntenia și în zonele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, iar minimele între 6 și 16 grade, ușor mai ridicate pe litoral și în deltă.

Duminică, vremea se va menține răcoroasă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de nord chiar mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi preponderent noros în nord și centru, cu ploi pe arii extinse și, izolat, descărcări electrice, cantitățile de precipitații depășind 15 l/mp.

normale ale perioadei. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea de precipitații redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări locale în zonele montane și pe litoral. Valorile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 2 și 18 grade.

În București, cerul va fi variabil, vântul va avea intensitate slabă până la moderată, iar temperatura minimă se va situa între 17 și 20 de grade, cu un disconfort termic resimțit în orele cele mai calde ale zilei.