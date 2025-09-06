Vremea

Prognoza meteo, 6 septembrie. În prima zi de weekend, temperaturile vor ajunge la 33 de grade

Prognoza meteo, 6 septembrie. În prima zi de weekend, temperaturile vor ajunge la 33 de grade
Weekendul începe cu temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Valul de căldură va persista în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei.

Prognoza meteo, 6 septembrie. Valori termice peste medie în mai multe regiuni

Indicele temperatură-umezeală (ITU) poate atinge izolat pragul critic de 80 de unități. În restul țării, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări mai pronunțate după-amiaza și seara în Banat, Crișana și la munte, unde pe alocuri vor apărea averse și descărcări electrice.

Condiții de ceață în zorii zilei

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în sud-est și în zonele cu ploi. Temperatura maximă va oscila între 28 și 33 de grade, iar cea minimă între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. În prima parte a zilei, pe suprafețe restrânse se va forma ceață.

Vremea va fi călduroasă, cu cer predominant senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa între 31 și 33 de grade, iar cea minimă între 14 și 17 grade.

Prognoza meteo pentru sâmbătă. Codul galben de caniculă rămâne în vigoare

Pentru sâmbătă, 6 septembrie, ANM menține codul galben de caniculă în Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile vor scădea ușor, situându-se între 30 și 34°C, însă disconfortul termic și senzația de căldură intensă vor persista în regiunile deja afectate de valul de căldură.

Meteorologii estimează că până la mijlocul lunii septembrie, temperaturile vor rămâne peste normal, în special în vest și sud. Precipitațiile vor fi local mai abundente în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării cantitatea de ploaie va fi apropiată de media obișnuită.

În perioada 15–22 septembrie, vremea se va menține ușor mai caldă decât normal, în special în sud. Ploile vor fi mai frecvente în nord și centru, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

Între 22 și 29 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste medie, mai ales în vest și sud. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în majoritatea zonelor, cu accent în nord. În prima săptămână a lunii octombrie, temperaturile vor rămâne ridicate față de mediile normale, mai ales în sud-vest, iar ploile vor fi rare, în special în partea de sud a țării.

