50 Cent lansează un documentar despre P. Diddy. Povestea rivalității celor doi

De-a lungul anilor, relația dintre Curtis „50 Cent” Jackson și Sean „Diddy” Combs a fost marcată de tensiuni constante, replici acide și momente de rivalitate. Deși ambii au devenit figuri centrale în industria muzicală și în zona de business, diferențele de caracter, stil și morală i-au pus frecvent pe poziții opuse. Odată cu arestarea și condamnarea lui Diddy, conflictul n-a făcut decât să capete o nouă formă.

Pe 2 decembrie, 50 Cent lansează pe Netflix documentarul Sean Combs: The Reckoning, o producție care promite să aducă în prim-plan acuzațiile grave care l-au doborât pe unul dintre cei mai influenți oameni din hip-hop. Nu e doar o radiografie a decăderii lui Combs, ci și un act de expunere venit din partea celui care, poate mai mult decât oricine, a pus sub semnul întrebării imaginea sa publică cu mult înainte ca scandalurile să devină știri de primă pagină.

Seria de patru episoade promite o investigație amplă asupra ascensiunii și declinului mogulului din industria hip-hop-ului, devenit între timp „infractor condamnat”. Publicul va avea acces la imagini neașteptate, informații sensibile și interviuri exclusive cu foști colaboratori, prieteni din copilărie, artiști și angajați ai lui Combs. Practic, documentarul urmărește traseul impresionant al lui Diddy – cândva considerat cel mai bogat rapper, cu o avere estimată la aproape un miliard de dolari – până la momentul în care acesta este condamnat. Proiectul a fost anunțat de 50 Cent încă din 2023, ca reacție la acuzațiile grave care au ieșit la iveală la adresa lui Combs.

În promovarea documentarului Sean Combs: The Reckoning, 50 Cent a subliniat că intenția sa nu este doar de a relata un scandal, ci de a scoate la lumină adevărul și de a oferi o voce celor care, până acum, nu au fost ascultați. Artistul a declarat că de ani de zile compania sa de producție se dedică poveștilor reale, iar acest proiect este o continuare firească a acelei misiuni. A ținut să le mulțumească tuturor celor care au avut încredere să își spună poveștile în fața camerei și s-a declarat mândru că regizoarea Alexandria Stapleton a reușit să redea complexitatea acestui subiect.

50 Cent descrie cazul lui Sean Combs ca fiind „o narațiune complexă, cu un impact profund asupra vieților reale”, care se întinde pe parcursul mai multor decenii. Scopul declarat al documentarului este de a reda perspectiva celor afectați – nuanțată, sinceră, uneori dureroasă. Totodată, 50 Cent atrage atenția că povestea lui Diddy, oricât de șocantă ar fi, nu trebuie confundată cu întreaga cultură hip-hop. În opinia sa, este esențial ca greșelile unui singur om să nu umbrească valorile și contribuțiile unei întregi mișcări culturale.

Anunțul documentarului a atras o atenție uriașă în presă, având în vedere relația tensionată dintre 50 Cent și subiectul filmului. Multe publicații au subliniat caracterul inedit al situației – un fost rival care produce o investigație despre căderea mogulului – și au amintit că 50 Cent și Diddy se află în conflict de mult timp, rapperul din G-Unit obișnuind să-l ia peste picior pe fondatorul Bad Boy Records pe rețelele sociale, pe măsură ce acuzațiile la adresa acestuia au escaladat. Tonul multor articole a fost unul grav: Los Angeles Times, de exemplu, l-a numit pe Combs un „mogul decăzut”.

Din tabăra lui Diddy, reacțiile directe la adresa documentarului au fost contenite. Sean Combs cunoscut în trecut și ca P. Diddy nu a comentat public despre seria Netflix, însă reprezentantul său de PR, Juda Engelmayer, a transmis un mesaj clar: Combs este concentrat pe lupta sa în justiție și pe apelul condamnării, fiind mai puțin interesat de proiecte media.

Curtis „50 Cent” Jackson și Sean „Diddy” Combs, ambii figuri influente în hip-hop, sunt protagoniștii uneia dintre cele mai îndelungate și cunoscute rivalități din industrie. Conflictul lor datează de aproape 20 de ani și a evoluat pe multiple planuri. Deși la începutul anilor 2000 cei doi nu erau apropiați, dar au colaborat ocazional în muzică, relația lor s-a deteriorat treptat din cauza unor dispute privind contractele unor artiști și a competiției pe piața băuturilor alcoolice (vodka).

Încă dinainte ca Diddy să aibă problemele legale recente, 50 Cent lansa săgeți spre el. Iar pe măsură ce în jurul lui Combs au apărut dezvăluiri și acuzații, 50 Cent nu a ratat ocazia să-l ia peste picior public pe vechiul său rival, intensificând ostilitățile pe rețelele sociale.

În primii ani din industrie, 50 Cent și Diddy au interacționat pentru prima dată din punct de vedere profesional. La începutul anilor 2000, pe când încerca să se afirme, 50 Cent chiar a contribuit ca textier la o piesă a lui Diddy – versurile rapperului G. Dep, „Let’s Get It” (2001), au fost parțial scrise de 50 Cent, la îndemnul lui Jennifer Lopez, pe atunci iubita lui Combs. Totuși, cei doi nu au fost niciodată prieteni apropiați – 50 Cent a explicat ulterior că relația lor era strict de afaceri: nu petreceau timp împreună în afara studioului și nu dezvoltaseră o prietenie reală. Jackson chiar a mărturisit că avea rețineri față de stilul lui Diddy de a face afaceri în muzică, acuzându-l că „profită de industrie și de oamenii creativi” și că își arogă merite în producerea unor piese la care nu a contribuit pe deplin. Această diferență de viziune a creat, încă de la început, o distanță între ei.

Ruptura a venit în 2006, când 50 Cent a lansat primul său atac muzical direct. În piesa „The Bomb”, acesta a făcut o acuzație șocantă: a insinuat că Diddy ar fi avut un rol în asasinarea legendarului The Notorious B.I.G. în 1997 – artist care fusese prieten apropiat și protejat al lui Combs. Versul provocator al lui 50 – „Who shot Biggie Smalls?... Puffy know who hit that n—” – a pus paie pe foc în mod exploziv. Combs a respins categoric această teorie, negând că ar avea vreo legătură cu moartea lui Biggie (la fel cum a negat și speculațiile că ar fi implicat în uciderea lui Tupac Shakur din 1996). Cu toate acestea, piesa lui 50 Cent a marcat începutul ostilităților pe față între cei doi și a stabilit tonul pentru următorul deceniu de replici acide.

Tot în această perioadă au apărut și tensiuni și în afaceri. În 2005, 50 Cent a încercat să îl recruteze pe Mase – fost artist de bază al label-ului Bad Boy (condus de Diddy) – pentru a semna cu G-Unit Records. Diddy păruse inițial dispus să-l lase pe Mase să plece, însă tranzacția a eșuat. 50 Cent a dezvăluit ulterior că Diddy ar fi cerut o sumă exagerată (aproximativ 2 milioane de dolari) pentru a-l elibera pe Mase din contractul cu Bad Boy, sumă pe care 50 a refuzat să o plătească, considerând că Mase „nu valorează 2 milioane cu 2 milioane în buzunar”. Acest episod l-a determinat pe 50 Cent să îl acuze pe Diddy de lăcomie și comportament neloial față de propriii artiști. Deși Diddy declara public că ar fi fost de acord cu transferul dacă condițiile erau corecte, în spatele scenei acest deal ratat a contribuit la răcirea relațiilor dintre cei doi.

Competiția dintre 50 Cent și Diddy s-a manifestat puternic și în zona de business, dincolo de muzică. Ambii artiști s-au reinventat ca oameni de afaceri, lansându-și propriile linii de produse și investiții, iar uneori aceste inițiative i-au adus în conflict direct. Un exemplu notoriu este „războiul vodcii”:

Sean Combs a devenit imaginea vodka Cîroc în 2007, încheind un parteneriat extrem de profitabil cu Diageo. Timp de ani buni, Diddy și-a promovat brandul de vodcă premium, legându-și numele de Cîroc și consolidându-și reputația de antreprenor. (Colaborarea sa cu Diageo a durat până în 2024, când părțile s-au despărțit pe fondul unor neînțelegeri – Combs chiar a dat în judecată compania acuzând practici inechitabile față de brandul său).

50 Cent, la rândul său, a intrat în industria băuturilor spirtoase în 2016, devenind co-proprietar și ambasador al mărcii Effen Vodka. În 2017, el și-a vândut acțiunile Effen pentru impresionanta sumă de 60 milioane de dolari, marcând un succes. Chiar și după ce a încasat profitul, 50 Cent a continuat să folosească Effen ca pe un instrument în duelul său cu Diddy – făcând constant comparații menite să-l pună pe Combs într-o lumină proastă.

Nu doar băuturile alcoolice au alimentat conflictul de business. Disputele privind contractele unor artiști au fost un capitol important și de lungă durată. Pe lângă cazul Mase din 2005, un alt moment tensionat a venit în jurul anului 2009. Surprinzător, după ce inițial 50 a încercat să-l atace pe Ross, Diddy a sfârșit prin a se alia cu Rick Ross. Cei doi au început să colaboreze – Diddy a lucrat cu Ross și l-a sprijinit, inclusiv în proiecte muzicale, ceea ce 50 Cent a perceput ca pe o trădare și o poziționare împotriva lui. În replică, 50 nu numai că l-a atacat pe Ross, dar l-a luat în colimator și pe Diddy, criticându-l pentru asocierea cu inamicul său.

În 2014, când Combs a lansat piesa „Big Homie” (în colaborare cu Rick Ross și French Montana), 50 Cent a desființat-o în public, declarând râzând că „Puff încă mai scoate chestii… dar n-are niciun hit, nimeni nu vrea să-i asculte muzica. Piesa aia ‘Big Homie’ e gunoi”.

Rivalitatea 50 Cent–Diddy nu s-a limitat la domeniul afacerilor, ci a avut și o componentă personală, adesea jucată în văzul tuturor. Ambii s-au folosit de aparițiile publice, versurile și rețelele sociale pentru a-și transmite mesaje, fie ele glume, înțepături sau acuzații directe.

O altă temă recurentă în discursul lui 50 Cent era legată de petrecerile extravagante organizate de Diddy, cunoscute în lumea mondenă pentru opulență și excentricitate. Puffy parties – cum li se spunea – ajunseseră să aibă o reputație misterioasă. În anii recenți, aceste petreceri au căpătat și o conotație întunecată, pe fondul acuzațiilor de abuz. 50 Cent a ținut să precizeze că el nu a participat niciodată la astfel de evenimente, ba chiar se mândrea că evită cu orice preț petrecerile lui Diddy. „M-am ferit de porcăriile alea de ani de zile,” spunea 50, „pentru că era o energie… inconfortabilă legată de ele”, conform people.com.

Astfel, cu mult înainte ca detaliile despre presupusele „freak-offs” (orgii și acte sexuale extreme) organizate de Diddy să iasă la iveală, 50 Cent lăsa să se înțeleagă că „știe el ceva” și că preferă să stea departe. Desigur, atitudinea sa era privită de unii din industrie cu reticență – unii colegi de breaslă l-au acuzat că face „snitching”, adică dezvăluie lucruri care ar trebui păstrate în cerc restrâns. Însă 50 Cent a ripostat: „Nu mi-e greu să zic ce am de zis, pentru că tot repet asta de 4-5 ani. V-am tot spus: Nu am treabă cu tipul ăsta, nu-mi place cum se poartă. E cam nașpa ce face”.

De-a lungul anilor 2000 și 2010, acuzațiile dintre cei doi au variat ca gravitate. 50 Cent l-a atacat pe Diddy în fel și chip, de la glume despre stilul lui de a se îmbrăca sau dansa, până la acuzații serioase (cum a fost cea legată de moartea lui Biggie sau, mai târziu, insinuări că Diddy ar fi știut despre diverse acte ilegale). Combs, în schimb, rar a contraatacat direct. În afara glumelor menționate (în genul „50 mă iubește”), Diddy a preferat fie să ignore, fie să se amuze pe seama tiradelor lui 50 Cent, păstrându-și imaginea de businessman.

Toamna anului 2023 a marcat un punct de cotitură în rivalitatea celor doi, transformând o ceartă mai mult sau mai puțin „jucăușă” într-o confruntare legată de fapte grave și potențiale infracțiuni. În noiembrie 2023, lumea muzicală a fost zguduită de vestea că fosta iubită a lui Diddy, cântăreața Cassie (Cassie Ventura), l-a acuzat pe acesta de viol și agresiune. Plângerea detalia acuzații șocante de abuz fizic, sexual și trafic exercitat asupra ei de-a lungul relației. Combs a negat ferm acuzațiile, însă impactul mediatic a fost imens – mai ales că, în mod surprinzător, Cassie și Diddy au ajuns la o înțelegere financiară doar la o zi după depunerea procesului, rezolvând conflictul civil într-un timp record. Mulți au speculat că Diddy a plătit sume considerabile pentru a evita un proces public care i-ar fi putut distruge imaginea. Chiar dacă problema cu Cassie părea „stinsă” juridic, reputația lui Combs era serios afectată, iar alte persoane au prins curaj să iasă în față.

Pentru 50 Cent, scandalul Cassie a fost o ocazie de a reacționa imediat. În stilul său caracteristic, el a postat pe rețelele sociale glume pe seama situației lui Diddy. Una dintre ironiile sale a fost că se oferă să preia el contractele și parteneriatele pe care Combs risca să le piardă (ca urmare a acuzațiilor, branduri ca Diageo/Cîroc, companii de modă sau proiecte media s-ar putea distanța de Diddy).

În martie 2024, agenții federali de la Homeland Security (HSI), în colaborare cu autoritățile locale, au descins în forță la proprietățile lui Sean Combs din Los Angeles și Miami, în cadrul unei investigații extinse. Raidurile au fost legate de acuzațiile tot mai numeroase de abuz sexual și trafic de persoane care îl vizau pe mogul. 50 Cent a urmărit și acest eveniment și a comentat acid pe platforma X (Twitter): „Acum nu mai e Diddy do it (Diddy o face), e Diddy done (Diddy a terminat-o)”, a scris el, jucând cuvintele, „nu vin peste tine în halul ăsta decât dacă au deja un caz [beton]”.

La scurt timp după raiduri, o înregistrare video din 2016 a fost făcută publică de CNN, în care – conform descrierilor – Sean Combs putea fi văzut agresând-o fizic pe Cassie într-o cameră de hotel (lovind-o și dându-i un picior). Acea filmare era în concordanță cu relatările lui Cassie despre un incident violent petrecut în 2016 și a confirmat vizual ceea ce până atunci fusese doar mărturie verbală. Pentru opinia publică, acel clip a fost devastator pentru imaginea lui Diddy. 50 Cent a reacționat vehement la apariția dovezilor video. El a declarat pentru The Hollywood Reporter că inițial Combs „a negat că așa ceva s-ar fi petrecut, și apoi apare înregistrarea – asta înseamnă că tot ce zice omul ăla e o minciună”.

50 Cent a subliniat impactul emoțional al imaginilor, spunând că oricine are o fiică sau o soră și se gândește că ar putea trece prin așa ceva ar fi îngrozit – „chestia asta e nebunească. L-au lăsat [pe Diddy] să scape basma curată atâta timp”, a spus el, exprimându-și indignarea.

În septembrie 2024, Sean “Diddy” Combs a fost arestat oficial, fiind pus sub acuzare de procurori federali pentru multiple fapte, inclusiv trafic sexual și asociere infracțională (racketeering). Acest moment – arestarea efectivă a lui Diddy – a fost unul de cotitură în industria hip-hop, dat fiind statutul legendar al lui Combs. La scurt timp după arestare, 50 Cent a anunțat public că lucrează la un documentar despre acuzațiile împotriva lui Combs, dezvăluind că proiectul fusese deja aprobat de Netflix la începutul anului 2024.

Cu alte cuvinte, 50 pregătea din umbră această docu-serie încă dinainte ca Diddy să fie arestat, anticipând probabil deznodământul. „Este o poveste cu un impact uman uriaș, care se întinde pe parcursul a zeci de ani, nu doar ce ați văzut în titluri”, au explicat 50 Cent și regizoarea Stapleton atunci, reafirmând că documentarul va prezenta contextul complet al acuzațiilor. Astfel, rivalitatea celor doi a intrat pe un teren cu totul nou – 50 Cent își folosea acum influența media pentru a expune și investiga acuzațiile împotriva dușmanului său, marcând o premieră chiar și pentru standardele sale.