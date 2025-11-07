50 Cent pleacă din New York după alegerea noului primar: RIP NYC, fondată în 1624, decedată în 2025

Rapperul american 50 Cent a anunțat că părăsește New Yorkul, orașul care i-a marcat ascensiunea în muzica rap, după alegerea lui Zohran Mamdani ca primar și prezentarea planurilor fiscale ale acestuia. Artistul a reacționat vehement la propunerea unui nou impozit pentru veniturile mari, acuzând administrația de orientare socialistă că „îngroapă” orașul, potrivit 7sur7.be.

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, originar din Uganda și de religie musulmană șiită, a câștigat recent alegerile pentru primăria New York-ului, promițând reforme fiscale ambițioase. Una dintre cele mai controversate propuneri este introducerea unui impozit suplimentar de 2% pentru veniturile anuale ce depășesc un milion de dolari.

Potrivit estimărilor, măsura ar afecta aproximativ 34.000 de locuitori ai metropolei și ar putea aduce circa patru miliarde de dolari la bugetul local. Mamdani a declarat că aceste fonduri ar urma să fie direcționate către locuințe sociale, educație și infrastructură publică.

Însă planul a stârnit un val de critici în rândul celor mai bogați newyorkezi - printre care și 50 Cent, care a reacționat furios pe rețelele sociale: „New York, s-a terminat. Să ne facem bagajele și să plecăm!”, a scris artistul pe Instagram.

Pe numele său real Curtis James Jackson III, 50 Cent a confirmat că se mută în Florida, stat recunoscut pentru taxele mult mai mici și pentru climatul fiscal favorabil marilor averi. Artistul a postat pe Instagram o fotografie simbolică, alături de mesajul: „RIP NYC, fondată în 1624, decedată în 2025”.

Reacțiile fanilor au fost rapide și împărțite. Unii i-au susținut decizia, în timp ce alții l-au acuzat de ipocrizie, amintindu-i originile sale modeste și copilăria petrecută în sărăcie, înainte de a deveni un nume de referință în industria muzicală americană.

50 Cent, cunoscut pentru hituri precum In da Club și Candy Shop, nu și-a ascuns niciodată orientarea politică pro-republicană, susținându-l public pe Donald Trump în alegerile din 2016 și 2020.

Deși averea sa, estimată cândva la 155 de milioane de dolari, a scăzut considerabil din cauza unor investiții nereușite și a datoriilor acumulate, rapperul continuă să afișeze un stil de viață extravagant și opinii ferme cu privire la fiscalitate și guvernare.

„Nu vreau să plătesc mai mult statului pentru că am muncit din greu. Mă mut acolo unde succesul nu este pedepsit”, a transmis artistul, făcând aluzie la noul impozit introdus de administrația Mamdani.

Decizia lui 50 Cent de a părăsi New Yorkul se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă în rândul milionarilor și antreprenorilor americani, care aleg Florida, Texas sau Nevada pentru a evita taxele ridicate din statele conduse de democrați.

În timp ce primarul Zohran Mamdani susține că măsura fiscală „va face orașul mai echitabil”, criticii avertizează că noile taxe ar putea duce la exodul investitorilor și artiștilor- un fenomen care, spun ei, ar putea afecta grav economia locală.