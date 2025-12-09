Diddy n-a renunțat la aroganță. A acționat din închisoare
- Emma Cristescu
- 9 decembrie 2025, 18:19
Rivalitatea legendară dintre Sean Combs, cunoscut drept P. Diddy, și 50 Cent a luat o turnură spectaculoasă în ultimele săptămâni, după ce Netflix a lansat docuseria „Sean Combs: The Reckoning”, produsă chiar de adversarul său de-o viață.
Scandalul Diddy – 50 Cent atinge cote maxime
Producția expune detalii controversate despre viața mogulului și include acuzații grave: abuzuri fizice și psihologice, petreceri extravagante și implicări indirecte în evenimente tragice, precum moartea lui Tupac.
Scandalul a fost amplificat de un gest surprinzător al lui Diddy, aflat în prezent în închisoare la Fort Dix, New Jersey. Mogulul a trimis un buchet masiv de flori direct în clubul din Miami unde 50 Cent susținea un concert.
Aranjamentul floral, impresionant și colorat, a fost perceput ca un mesaj cu subînțeles, iar gestul a atras rapid atenția fanilor și a presei internaționale.
Gest de intimidare
Avocații lui Diddy au susținut că documentarul de pe Netflix a folosit materiale neautorizate și că reprezintă un atac orchestrat de rivalul său. În timp ce Diddy acționa din spatele gratiilor, gestul cu flori a fost interpretat de mulți drept o demonstrație de putere și influență care nu a dispărut odată cu încarcerarea sa.
În timpul spectacolului său din Miami, rapperul 50 Cent a afișat buchetul pe Instagram și a comentat: „Ce fel de chestie g%y e asta, Diddy îmi trimite flori la club, LOL”. În comentarii, a adăugat: „Avertisment, eu sunt 90s grimy, pe mine nu mă avertizezi”.
Controverse între fani
În mediul online, discuțiile au devenit virale, alimentate de zvonuri și speculații. Unele teorii susțin că 50 Cent ar fi închiriat o proprietate în apropierea uneia dintre vilele lui Diddy pentru a monitoriza mișcările rivalului, iar altele că interviurile sale televizate au fost plasate strategic pentru a ajunge la Diddy în închisoare.
Fiecare gest, fiecare fotografie sau declarație este analizată minutios de comunitățile de pe Reddit, Twitter și Instagram, transformând conflictul într-un adevărat spectacol mediatic.
