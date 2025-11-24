Primele imagini cu Puff Diddy în închisoare. E de nerecunoscut

Au fost făculte publice primele fotografii și clipuri cu Sean „Diddy” Combs în penitenciar. Rapperul ispășește o pedeapsă de patru ani și două luni la Fort Dix, o închisoare situată la aproximativ 130 de kilometri sud de New York, după condamnarea sa pentru violențe sexuale.

Imaginile recente arată un Diddy calm și aparent adaptat la viața din penitenciar. Într-un videoclip, artistul a fost surprins discutând cu alți deținuți după ce a participat la activități în biblioteca media din capela închisorii. În alt material video, acesta apare plimbându-se pe coridoarele instituției, arătând mai echilibrat decât anticipau fanii.

Se pare că Sean Combs își petrece o parte din timpul în detenție lucrând ca asistent al preotului din capelă. De asemenea, rapperul a început un program intensiv de tratament pentru dependența de droguri, arătând că își dedică timpul și resursele pentru a-și schimba stilul de viață.

Cu toate acestea, viața în Fort Dix nu este lipsită de pericole. Potrivit unor surse apropiate, Diddy a trecut printr-un moment de mare risc când un alt deținut, înarmat cu un cuțit improvizat, a pătruns în celula sa. Prietenii rapperului au declarat că artistul „s-a trezit cu un cuțit la gât”, dar detaliile incidentului rămân neclare, iar intervenția gardienilor pare să fi evitat o tragedie.

EXCLUSIVE 🚨 Diddy is working hard behind bars -- wrapping up after an honest day's work in new videos obtained by TMZ. pic.twitter.com/HLwcO3jn9N — TMZ (@TMZ) November 23, 2025

Transformările fizice ale lui Sean Combs sunt de asemenea vizibile: artistul arată mai sobru și mai rezervat, semn al unei adaptări la rutina strictă a închisorii. În timp ce mulți se așteptau ca viața lui în detenție să fie dificilă, fotografiile recente arată că rapperul încearcă să gestioneze timpul constructiv și să evite problemele majore.

Detenția lui Diddy continuă să fie urmărită cu interes de fani și de presa internațională, care monitorizează atât comportamentul său în închisoare, cât și eforturile sale de reabilitare.