Atac asupra lui Puff Daddy în închisoare: „A fost la câteva secunde de moarte”, susține un apropiat

Sean „Diddy” Combs, cunoscut ca Puff Daddy, s-a trezit cu o lamă de cuțit improvizat la gât în celula sa de la Metropolitan Detention Center (MDC) Brooklyn. Locul unde cunoscutul rapper ispășește o sentință de 50 luni, scrie Daily Mail. Un incident care i-a îngrijorat pe prietenii și familia sa.

Informația a fost dezvăluită de prietenul său din copilărie, Charlucci Finney, într-un material citat pe larg de presa tabloidă din SUA. Acesta afirmă că un deținut înarmat cu un „shiv” ar fi pătruns în celulă și l-ar fi amenințat pe artist. Relatarea atacului a fost preluată și de alte publicații din zona entertainmentului, care notează că incidentul ar fi avut loc în cunoscutul penitenciar federal din Brooklyn.

Finney spune că nu știe dacă agresorul a fost imobilizat de gardieni sau alungat de Puff Diddy, dar crede că a fost „un avertisment”, nu o tentativă clară de omor: „Dacă ar fi vrut să-l rănească, l-ar fi rănit”. Potrivit altor relatări din ultimele săptămâni, avocații lui Combs au invocat deja riscurile de violență din MDC, inclusiv un episod separat în care un deținut l-ar fi amenințat cu o lamă improvizată. Deținutul dorea să capete celebritate printr-un atac asupra lui Puff Daddy.

„Sean a ținut multe dintre aceste lucruri pentru el, pentru că nu vrea să-și îngrijoreze familia. Dar dacă ești în închisoare și ai fost acuzat de ceva de natură sexuală, nu e un loc sigur pentru tine”, a spus Finney. „Deținuții interpretează situația la nivel personal. Se gândesc: ar fi putut fi mama mea, mătușa mea sau fiica mea. Ei încearcă să facă ceea ce numesc ei justiție în închisoare. Și trebuie să înțelegeți, nu vorbim despre o persoană obișnuită. Vorbim despre Diddy.”

Combs execută în prezent 50 de luni de închisoare după condamnarea pentru două infracțiuni legate de transportul persoanelor în scop de prostituție. Rapperul a fost achitat de capetele de acuzare mai grave (sex-trafic și racketeering). Timpul petrecut deja în arest la MDC Brooklyn se scade din pedeapsă.

MDC Brooklyn este de ani buni în centrul unor investigații privind violența și contrabanda, cu cazuri documentate de arme improvizate și agresiuni între deținuți.

Echipa de avocați a lui Diddy a cerut judecătorului o recomandare de plasare la FCI Fort Dix (New Jersey), o unitate cu regim de securitate scăzut și cu program rezidențial de tratament pentru dependențe (RDAP), invocând atât siguranța, cât și accesul la reabilitare și vizite ale familiei. Decizia finală aparține totuși Biroului Federal al Închisorilor, concluzioenază Daily Mail.

Pe 21 octombrie 2025, Casa Albă a negat ferm un material TMZ potrivit căruia președintele ar lua în calcul comutarea pedepsei lui Combs, calificând informația drept „fără niciun sâmbure de adevăr”.