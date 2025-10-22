Detalii îngrijorătoare despre Doru Octavian Dumitru, după AVC. Ce spune familia

Cunoscutul actor Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a fost internat de urgență marți, 21 octombrie, chiar înainte de spectacolul pe care urma să îl susțină la cinematograful Capitol din Onești (Bacău).

Potrivit unui mesaj transmis de familie, îndrăgitul comediant traversează momente grele, fiind sub supravegherea atentă a medicilor.

„Profundă recunoștință pentru mesajele de încurajare și tuturor celor care au generozitatea să se roage în aceste clipe pentru ca acest om minunat să depășească cu bine această încercare grea”, se arată în mesajul transmis de familie pe Facebook.

Familia a mai ținut să mulțumească personalului medical care s-a ocupat de artist: „Mulțumim din suflet echipelor de medici și asistenți care în ultimele ore i-au fost și continuă să-i fie alături.”

Spectacolul „Globariciu”, programat pentru seara de marți, trebuia să înceapă la ora 19:00. Sala era plină, toate biletele fiind vândute, semn al popularității de care se bucură comicul în rândul publicului. Însă, cu puțin timp înainte de începerea reprezentației, artistului i s-a făcut rău, iar echipa de organizare a fost nevoită să solicite intervenția medicilor.

Doru Octavian Dumitru a fost transportat de urgență la spitalul din Onești, iar evenimentul a fost anulat. Organizatorii au anunțat ulterior că toți spectatorii vor primi contravaloarea biletelor.

În următoarele zile, actorul urma să aibă mai multe reprezentații – la Adjud, Buzău și București (Sala Palatului) – însă toate evenimentele au fost amânate până la o nouă dată. Familia și echipa artistului au transmis că prioritatea absolută este refacerea completă a comediantului, iar reluarea spectacolelor se va face doar după acordul medicilor.

Născut la Arad, Doru Octavian Dumitru este considerat unul dintre pionierii stand-up-ului românesc. Deși a absolvit Facultatea de Instalații, nu a profesat niciodată ca inginer, alegând să urmeze scena și lumina reflectoarelor.

A debutat în festivaluri studențești și a colaborat cu cenaclul „Serbările Scânteii Tineretului”, iar mai târziu a devenit actor de revistă la teatrele „Nae Leonard” din Galați, „Fantasio” din Constanța și „Constantin Tănase” din București.

Cu un umor inconfundabil și un stil care a făcut istorie în spectacolele de divertisment din anii ’80 și ’90, el a cucerit generații întregi. De-a lungul celor aproape cinci decenii de carieră, el a rămas o prezență constantă pe scenele din țară și din diaspora, fiind apreciat pentru energia și optimismul pe care le transmite publicului.

După anunțul privind starea sa de sănătate, pagina de Facebook a artistului s-a umplut de mesaje de încurajare. Fanii i-au transmis gânduri bune și i-au urat însănătoșire grabnică, amintind momentele în care comicul le-a adus zâmbetul pe buze.

„Ne-ați făcut să râdem în vremuri grele, acum e rândul nostru să ne rugăm pentru dumneavoastră”, a scris un admirator.

Familia a anunțat că va reveni cu detalii despre starea sa de sănătate în momentul în care medicii vor oferi un nou raport. Până atunci, apropiații le-au cerut fanilor discreție și respect pentru perioada de recuperare prin care trece îndrăgitul actor.