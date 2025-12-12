Taximetriștii din Capitală, acuzați de transferuri frauduloase din conturile clienților. Cinci suspecți, sub control judiciar

Mai mulți taximetriști din Capitală sunt vizați de o anchetă penală, fiind bănuiți că au obținut acces la telefoanele mobile ale unor clienți și au realizat transferuri ilegale prin aplicațiile bancare ale acestora. În dosar sunt cercetate cinci persoane, care au fost plasate sub control judiciar, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, suspecții ar fi acționat în perioada 27.09 – 06.10.2025, pe baza unei înțelegeri prealabile. După ce doi dintre inculpați, care activau ca taximetriști, reușeau să intre în posesia telefoanelor mobile ale clienților transportați, precum și a parolelor de deblocare, ceilalți membri ai grupului ar fi intervenit ulterior.

„Faţă de inculpaţi s-a reţinut că, în perioada 27.09 - 06.10.2025, în baza unei legături subiective anterioare, după ce doi dintre ei, taximetrişti, reuşeau să intre în posesia telefoanelor mobile ale persoanelor vătămate pe care le transportau cu maşinile utilizate în regim taxi, şi implicit a parolelor de deblocare, cu ajutorul celorlalţi inculpaţi, au accesat ulterior aplicaţiile bancare instalate în telefoane şi au efectuat tranzacţii din conturile persoanelor vătămate în alte conturi bancare pe care inculpaţii le gestionau, deschise la mai multe instituţii financiare pe numele unei persoane fără adăpost, bani pe care i-au retras de la mai multe bancomate de pe raza mun. Bucureşti, producând un prejudiciu de aproximativ 55.000 lei”, au transmis procurorii.

Anchetatorii mai arată că inculpații ar fi încercat să inițieze și alte transferuri din conturile victimelor, în valoare totală de aproximativ 40.000 de lei, însă aceste operațiuni nu au fost duse la bun sfârșit.

În cursul zilei de miercuri, procurorii, împreună cu polițiștii, au efectuat opt percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov. În urma acestora au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, printre care aproximativ 100 de telefoane mobile, diverse dispozitive de stocare a datelor informatice, precum și înscrisuri.

În total, cinci persoane au fost inculpate în acest dosar și sunt cercetate sub control judiciar, în baza unei decizii a instanței. Acestea sunt acuzate de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile. După respingerea acestei cereri, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a formulat contestație.