Primarii din România, în alertă. DNA investighează fraudele cu ajutoare sociale

Procurorii DNA au deschis o anchetă penală pe numele Violetei Cătălina Ionescu, primarul comunei Olteni din județul Teleorman, acuzată de două infracțiuni de uabuz în serviciu în formă continuată. Anchetatorii susțin că edilul ar fi acordat ajutoare sociale unor persoane apte de muncă și nu ar fi dispus sistarea plăților pentru beneficiarii care nu și-au respectat obligațiile prevăzute de lege.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 2,2 milioane de lei. Primarul se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură începută pe 4 decembrie 2025.

În același dosar, procurorii au pus sub acuzare și o angajată a primăriei – Adriana-Cornelia Dima, inspector în Compartimentul buget, venituri, cheltuieli și achiziții publice –, acuzată de complicitate la abuz în serviciu.

Din comunicatul DNA reiese că, în perioada 2024–2025, primarul localității Olteni ar fi acordat ajutoare sociale unor persoane apte de muncă, fără a consemna activitățile de interes local și fără a dispune suspendarea ori încetarea plăților pentru beneficiarii care nu și-au îndeplinit obligațiile legale.

Procurorii susțin că aceste nereguli ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 2,2 milioane de lei la bugetul de stat.

Anchetatorii mai arată că, între februarie și decembrie 2021, edilul – sprijinit de inspectorul Adriana-Cornelia Dima – ar fi cheltuit peste 400.000 de lei din bugetul local pentru achiziții considerate nejustificate. Totul în condițiile în care primăria înregistra datorii de aproape 1,9 milioane lei către furnizori.

Percheziții au avut loc joi în șase locații din județul Teleorman, printre care sediul primăriei și domiciliul primarului. În urma descinderilor, au fost ridicate sume importante de bani: 251.860 de euro, 90.100 lei și 320 de dolari. Acestea urmează să fie puse sub sechestru.

Pe durata controlului judiciar, primarul are interdicția de a-și exercita funcția, nu poate părăsi țara fără permisiunea procurorilor și trebuie să respecte toate obligațiile impuse de anchetatori.

Potrivit DNA, punerea în mișcare a acțiunii penale nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază cele două inculpate.