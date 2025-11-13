Primar PSD din Neamț, arestat preventiv pentru fapte de corupție

Primarul comunei Zănești din județul Neamț, Ioan Filip, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA), pentru presupuse fapte de luare de mită și abuz în serviciu.

Descinderile au avut loc acum două zile, fiind vizate atât instituția primăriei, cât și mai multe societăți comerciale implicate în contracte publice.

Alături de Filip, în dosar mai sunt urmăriți Andrei-Sebastian Andrieș, consilier superior în Compartimentul de achiziții publice al Primăriei Zănești, și Florentina Marin, inspector în cadrul Compartimentului resurse umane, pentru complicitate la abuz în serviciu.

De asemenea, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva firmelor SC Termoizoconstruct SRL și SC Lei În Instalații SRL, precum și a administratorilor acestora, pentru dare de mită și complicitate la abuz în serviciu.

Potrivit DNA, în perioada aprilie – sfârșitul anului 2023, Ioan Filip ar fi pretins de la administratorul unei societăți comerciale „o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obținut” în legătură cu contractul de reparații și extindere trotuare în comuna Zănești, în valoare de peste 3 milioane de lei fără TVA.

Procurorii susțin că primarul ar fi primit și foloase necuvenite constând în construirea unei case pe terenul familiei sale, cu cheltuieli estimate între 40.000 și 50.000 de euro. „Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, se arată în documentele DNA.

În același dosar, primăria a încheiat contracte de achiziție pentru lucrări de amenajare a parcului de la Căminul Cultural și pentru școala gimnazială, iar DNA arată că Filip ar fi pretins și primit sume și foloase de la administratorii firmelor implicate, în cuantumuri de 50.000 – 70.000 de lei, pentru atribuirea și derularea contractelor.

„În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție.. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, producând astfel un prejudiciu UAT Zănești în cuantum total de 926.168,62 lei (fără TVA), precum și un folos necuvenit celor două societăți comerciale”, precizează procurorii DNA.

Ioan Filip se află la al patrulea mandat de primar al comunei Zănești și este membru al PSD.