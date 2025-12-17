Imamul din Torino, eliberat după ce a elogiat atacul Hamas din 7 octombrie, în ciuda ordinului de deportare

Un tribunal de apel din Italia a dispus eliberarea unui imam din Torino, Mohamed Shahin, care anterior a făcut declarații în favoarea atacului Hamas din 7 octombrie în Israel. Instanța a decis că afirmațiile sale nu reprezintă o amenințare imediată la adresa securității publice.

Mohamed Shahin, cetățean egiptean în vârstă de 46 de ani, rezident în Italia de 21 de ani, a fost arestat pe 24 noiembrie de poliția antiteroristă, după ce Ministerul de Interne a emis un ordin de expulzare și i-a revocat permisul de ședere.

Până la decizia instanței, imamul a fost reținut în centrul de repatriere din Caltanissetta, în așteptarea deportării.

Avocații lui Shahin au contestat ordinul de expulzare, iar tribunalul de apel a constatat că declarațiile imamului nu constituie „o amenințare concretă și prezentă” la adresa securității publice. Ca urmare, Shahin a fost eliberat, în ciuda existenței unui ordin de deportare.

Rularea instanței vine după implicarea lui Shahin într-un protest anti-Israel, unde a făcut declarațiile în cauză. La câteva săptămâni după acest protest, pe 28 noiembrie, un grup de manifestanți care îl susțineau a atacat sediul ziarului italian La Stampa din Torino, incident care a amplificat îngrijorările autorităților privind potențialul impact al retoricii sale asupra ordinii publice.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a comentat decizia tribunalului:

„Vorbim despre o persoană care a numit atacul din 7 octombrie un act de «rezistență», negând violența acestuia. Ceea ce, de unde vin eu, echivalează cu justificarea, dacă nu chiar incitarea, la terorism”.

Sara Kelany, deputat Fratelli d’Italia și purtătoare de cuvânt pe probleme de imigrație, a declarat:

„Eliberarea lui Shahin este încă o decizie care contravine hotărârilor luate de stat pentru protejarea siguranței cetățenilor. Aceasta satisface, de fapt, cerințele stângii, care s-a mobilizat în sprijinul unui imam care a justificat atacul Hamas din 7 octombrie 2023, afirmând că «uciderea a 1.200 de persoane și răpirea a 250 de altele nu a fost violență, ci o reacție legitimă».”

Kelany a adăugat că decizia survine „în contextul masacrului de la Sydney împotriva comunității evreiești”.

Deputatul și liderul Lega, Matteo Salvini, a criticat și el hotărârea:

„Aceasta este încă o exagerare din partea unui anumit sistem judiciar condus ideologic și politizat, care ar dori să înlocuiască politica. Spun ar dori pentru că, din fericire, în câteva săptămâni, la începutul lunii martie, cetățenii vor avea o întâlnire cu istoria: un referendum pentru a vota „da” la reforma justiției și pentru a alunga o parte din această ideologie din instanțe.”

Salvini a făcut referire la referendumul planificat în primăvara anului viitor privind reforma judiciară propusă de guvernul de dreapta.

Reformele vizează depolitizarea sistemului judiciar, acuzat că ar fi împiedicat eforturile guvernului de a limita imigrația ilegală și de a accelera procedurile de deportare.

Deși Shahin a fost eliberat de instanță, ordinul de deportare emis de Ministerul de Interne rămâne în vigoare, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația.

Decizia tribunalului subliniază tensiunea dintre puterea judiciară și autoritățile administrative în gestionarea cazurilor legate de securitatea publică și imigrație.