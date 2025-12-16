Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Italia. Traficul aerian, afectat de greve

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia că miercuri, 17 decembrie 2025, va avea loc o grevă națională în sectorul aerian, între orele 13:00 și 17:00.

MAE a anunțat că miercuri, 17 decembrie 2025, în Italia va avea loc o grevă națională în sectorul aerian, programată între orele 13:00 și 17:00. În acest context, sunt așteptate perturbări ale traficului aerian pe parcursul întregii zile.

Instituția recomandă cetățenilor români să verifice periodic site-urile companiilor aeriene, pentru a afla informații actualizate despre programul zborurilor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71 și +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center.

Totodată, cetățenii români aflați într-o situație dificilă sau de urgență pot apela următoarele linii telefonice, în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935;

Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444;

Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171;

Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134;

Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688;

Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299;

Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet scioperi.mit.gov.it, roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro.

Angajații din mai multe aeroporturi europene anunță greve în perioada sărbătorilor de iarnă, ca protest față de angajatorii care oferă salarii mici. Vor fi afectate și aeroporturi din Anglia și din Spania.

Grevele din transporturi au devenit tot mai frecvente în sezonul festiv, deoarece lucrătorii aleg una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru a-și susține revendicările privind salariile și condițiile de muncă. Unele proteste sunt planificate cu luni înainte, în timp ce altele sunt anunțate cu doar câteva zile sau chiar ore înainte.