Ministrul Justiției cere măsuri ferme după dezvăluirile judecătoarei Moroșanu: Persoanele care comit asemenea fapte trebuie eliminate din sistem

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut luni, 15 decembrie, prima reacție publică după declarațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu. Oficialul a precizat că, până în acest moment, nu a avut nicio discuție cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și a subliniat că situația trebuie gestionată „într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției”.

Duminică, sute de persoane au participat la marșul „Împreună pentru Justiţie”, pornind din Piaţa Universităţii și ajungând în Piaţa Victoriei. Manifestații similare au avut loc și în alte orașe din țară, printre care Cluj și Timișoara.

Protestatarii au cerut demisia președintei ÎCCJ și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, exprimându-și totodată sprijinul față de magistrații care au vorbit public despre presiunile la care ar fi supuși în exercitarea profesiei.

Întrebat la Digi24 ce mesaj are pentru cei care au ieșit în stradă, ministrul Justiției a afirmat că „într-o democrație, cetățenii au deplina libertate de a-și exprima punctele de vedere”.

„Au fost invocate puncte de vedere concrete cu privire la actul de justiție și acestea trebuie tratate cu foarte multă seriozitate. Problemele semnalate trebuie investigate, iar după aceste verificări, orice abatere care afectează actul de justiție trebuie sancționată”, a subliniat Radu Marinescu.

Referindu-se la magistrații care au semnalat public nereguli, ministrul a arătat că se raliază poziției exprimate de președintele Nicușor Dan. „Este foarte bine ca și Raluca Morosanu să prezinte acele dovezi”, a adăugat acesta, făcând trimitere la interviul acordat de judecătoare publicației Recorder.

„Judecătoarea a vorbit inclusiv despre existența unor fapte de corupție. Sunt împotriva oricăror fapte de corupție în sistemul judiciar. Persoanele care comit asemenea fapte trebuie eliminate din sistem.”

În legătură cu solicitările din stradă privind demisia președintei Înaltei Curți, Radu Marinescu a precizat că nu a avut nicio discuție directă cu Lia Savonea pe acest subiect. „Am transmis un mesaj către sistemul judiciar: faceți ordine, lămuriți lucrurile, (...) haideți să aflăm adevărul și să stabilim măsurile necesare.”

Ministrul a insistat asupra faptului că demisia este o opțiune individuală: „Demisia este un act personal. Trebuie să acționăm într-un mod profesionist, rațional, conform statutului justiției, și să îndreptăm toate problemele. Cel care a greșit trebuie să acționeze în consecință.”

Radu Marinescu a arătat, totodată, că orice afirmație de acest tip trebuie să se bazeze pe probe certe. Ministrul Justiției a menționat că, anterior publicării investigației Recorder, nu a existat nicio sesizare oficială venită din partea magistraților. El a subliniat că, în cazul în care vor fi prezentate dovezi concrete, acestea trebuie examinate cu promptitudine, iar posibilele abateri trebuie cercetate și remediate fără amânare.