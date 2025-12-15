Ponta, despre protestele legate de Justiție: O manipulare ca în Coreea de Nord

Fostul premier Victor Ponta a a făcut o comparție între protestele din România și manifestațiile din Bulgaria. El a spus că bulgarii au ieșit în stradă împotriva majorării taxelor și impozitelor, în timp ce în România, potrivit lui, dezbaterile publice despre problemele cotidiene ale oamenilor sunt limitate.

„Să ne uităm la vecinii de peste Dunăre, în Bulgaria, oamenii au protestat pentru viața lor. Nu au fost de acord să se mărească taxele, impozitele, inflația – adică ceea ce înseamnă viața de zi cu zi. În România nu avem voie să discutăm despre asta, în timp ce Guvernul tocmai dă o ordonanță prin care blochează salariul minim și creșterea pensiilor cu inflația. În timp ce viața de zi cu zi a oamenilor este tot mai grea, în România nu ai voie să vorbești despre aceste lucruri. Ca să acopere ce fac, inventează mereu lupta cu corupția”, a spus Ponta la România TV.

Fostul premier a comentat și scandalul declanșat de documentarul Recorder: „Acest scandal nu s-a născut dintr-un eveniment real. Nu s-a întâmplat nimic ieri sau azi, nu au căzut turnurile gemene. Scandalul a fost inventat peste noapte pentru a acoperi problemele economice și pentru ca oamenii să nu mai vorbească despre inflație și prețuri. Taci, vorbim despre justiție.”

Victor Ponta a afirmat că o rețea de persoane, pe care le-a denumit „reziști”, încearcă să preia controlul asupra instituțiilor statului: „O mână de oameni – rețeaua reziștilor – nealeși de români, pun mâna pe toate pârghiile puterii. Au preluat președintele, premierul, Ministerul Apărării, Externele, Mediul, Economia. Pun Avocatul Poporului. Au preluat Radioul Public și Televiziunea Publică, care acum difuzează reportaje favorabile. Vor să pună mâna și pe Înalta Curte și pe DNA. Aceasta este miza.”

Ponta a mai spus că aceste persoane au sprijin extern și că finanțarea mișcărilor de protest provine din afara țării: „Nu este o singură persoană, să găsim un șef. Este o rețea creată de Soros încă din anii 2000, când a vrut să ia Roșia Montană. A construit această rețea cu oamenii aceștia, apoi s-a format USR. Pleacă Moșteanu, vine alt Moșteanu. Este o rețea care are acest obiectiv. Finanțarea vine din afara țării. A venit și din SUA, pe administrația Biden. Acum s-a tăiat, dar banii pentru ONG-uri – Declic, Salvați nu știu ce – vin în continuare de la Bruxelles.”

Referitor la modul în care s-au organizat protestele, Ponta a spus: „Dai un filmuleț duminică seara, la ora 7, și se strâng oamenii… Câți știu unde este sediul CSM? Când au scris tăblițele? În dimineața aceea? Am mai văzut ceva și abia aștept să sară reziștii pe mine.

O manipulare ca în Coreea de Nord: o poză cu niște părinți care protestau și un copil care citea pe jos. Am copii. Copiii trebuie să fie acasă seara, nu au ce căuta la protest. Nu știu cine este Savonea. Du copilul acasă să citească. Nu ai ce să îl ții pe stradă. Erau studenți de 20 de ani. Nu înțelegeau despre ce este vorba. Și mie îmi plăcea la protest când eram tânăr. Dar asta este urât. O manipulare oribilă. Nu știu câți au convins: 100, 1.000 de oameni.”