Valiză suspectă pe aeroportul din Strasbourg. Europarlamentari români, blocați în avion

O alertă de securitate a fost declanșată luni pe aeroportul din Strasbourg, după depistarea unei valize suspecte, iar un avion în care se aflau europarlamentari din România a fost oprit temporar de la debarcare, până la clarificarea situației.

Mai mulți europarlamentari români au călătorit luni dimineață cu o cursă Tarom către Strasbourg, printre aceștia aflându-se reprezentanți ai Partidului Social Democrat și ai AUR. La momentul relatării, aceștia așteptau informații din partea autorităților aeroportuare.

Aeronava a aterizat cu aproximativ 20 de minute înainte, însă pasagerilor nu li s-a permis debarcarea. Autoritățile au anunțat că investighează o valiză suspectă.

Pasagerii zborului TAROM au rămas în aeronavă aproximativ 40 de minute, timp în care echipele de securitate ale aeroportului au verificat o valiză suspectă. În urma controlului, autoritățile au stabilit că obiectul nu reprezenta un pericol, iar alerta a fost ridicată.

Pe durata alertei, persoanele care se aflau în incinta aeroportului au fost evacuate de autorități. Totodată, circulația vehiculelor auxiliare pe căile de rulare a fost temporar oprită, pănă la ridicarea măsurilor impuse de autorități.

În zborul TAROM RO371 București–Strasbourg–Bruxelles se aflau mai mulți europarlamentari și jurnaliști români, printre care Maria Grapini, Vasile Dîncu, Dan Barna, Vlad Voiculescu, Claudiu Târziu, Diana Șoșoacă, Georgiana Teodorescu și Șerban Sturdza. Pasagerii au fost anunțați la aterizare, de către pilot, că nu pot coborî din aeronavă din cauza unei alerte de securitate.

Nu este prima alertă de acest tip pe aeroportul din Strasbourg, unde au mai fost raportate incidente similare. Aeroportul este o rută intens utilizată, în special de oficiali și reprezentanți instituționali care se deplasează periodic la Parlamentul European, pe durata sesiunilor parlamentare și întâlnirilor oficiale europene periodice.