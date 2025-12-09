Economie

Pegasus Airlines a cumpărat Czech Airlines şi Smartwings. Tranzacția de 154 milioane de euro include și datoriile companiilor

Comentează știrea
Pegasus Airlines a cumpărat Czech Airlines şi Smartwings. Tranzacția de 154 milioane de euro include și datoriile companiilorSursa foto: www.flypgs.com
Din cuprinsul articolului

Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a semnat un acord pentru preluarea companiei Czech Airlines și a subsidiarei acesteia, Smartwings, într-o tranzacție de 154 milioane de euro. Suma include și datoriile celor două companii, potrivit Reuters

Pegasus Airlines își extinde operațiunile internaționale prin achiziții în Cehia

Obiectivul investiției este extinderea internațională a operatorului turc, potrivit anunțului publicat pe platforma bursei din Istanbul (KAP). Tranzacția face parte din strategia companiei de a-și consolida prezența pe piețele externe.

Acordul încheiat cu Prague City Air prevede preluarea participațiilor în Czech Airlines, Smartwings și alte subsidiare ale grupului ceh. Pegasus Airlines a fost declarată câștigătoare în fața ofertelor rivalilor LOT, Discover Airlines și SunExpress.

Pegasus urmărește consolidarea în Europa și expansiunea globală

Potrivit companiei Pegasus, investiția strategică vizează consolidarea prezenței companiei aeriene în Europa și susținerea expansiunii sale globale. Anunțul a coincis cu o creștere de 3% a acțiunilor Pegasus la bursa din Istanbul. Finalizarea tranzacției depinde de aprobările autorităților din Cehia și din celelalte țări în care operează grupul Smartwings, iar închiderea este preconizată pentru anul 2026.

„Justițiarul din Cluj”, doar amendă penală după ce a instigat lumea să iasă în stradă cu „topoare, furci, coase și drujbe”
„Justițiarul din Cluj”, doar amendă penală după ce a instigat lumea să iasă în stradă cu „topoare, furci, coase și drujbe”
Călin Georgescu ajunge la judecată. Primul dosar, în instanță
Călin Georgescu ajunge la judecată. Primul dosar, în instanță
Avion

Avion. Sursă foto: Pixabay

Czech Airlines și Smartwings operează împreună o flotă de 47 de aeronave care acoperă 80 de destinații în 20 de țări. Fondată în 1923, Czech Airlines a fost grav afectată de pandemia de Covid-19, ceea ce a dus la plasarea companiei sub supraveghere judiciară în martie 2021.

Extindere internațională prin achiziția Smartwings și Czech Airlines

Smartwings, principalul operator de zboruri turistice din Republica Cehă, operează 47 de aeronave împreună cu Czech Airlines și deservesc 80 de destinații în 20 de țări. În 2024, Smartwings a generat aproximativ 1 miliard de euro venituri și deține certificate de operare în Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria.

Pegasus Airlines, cea mai mare companie aeriană privată din Turcia și a doua după Turkish Airlines, operează 127 de aeronave și zboară către 158 de destinații din 55 de țări. Compania are sediul pe aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul, iar flota sa este alcătuită în principal din aeronave Airbus A320neo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:34 - Un avion militar rus s-a prăbușit în Ivanovo. Șapte persoane se aflau la bord
14:21 - „Justițiarul din Cluj”, doar amendă penală după ce a instigat lumea să iasă în stradă cu „topoare, furci, coase și dr...
14:14 - Părinții care contribuie la educația copiilor pot beneficia, din 2025, de reduceri fiscale de până la 16.100 de lei
14:09 - Ochelari „inteligenți” cu Android XR și AI, de la Google
14:05 - Răzvan Popescu, despre volumul „România în derivă”: Este și o fărâmă din mine aici
13:58 - Grindeanu, concluzii după ședința de partid: PSD își recunoaște greșelile electorale

HAI România!

Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Tabăra lui Georgescu, ciuruită la Marș TV
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!

Proiecte speciale