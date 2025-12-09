Pegasus Airlines a cumpărat Czech Airlines şi Smartwings. Tranzacția de 154 milioane de euro include și datoriile companiilor

Compania aeriană turcă Pegasus Airlines a semnat un acord pentru preluarea companiei Czech Airlines și a subsidiarei acesteia, Smartwings, într-o tranzacție de 154 milioane de euro. Suma include și datoriile celor două companii, potrivit Reuters

Obiectivul investiției este extinderea internațională a operatorului turc, potrivit anunțului publicat pe platforma bursei din Istanbul (KAP). Tranzacția face parte din strategia companiei de a-și consolida prezența pe piețele externe.

Acordul încheiat cu Prague City Air prevede preluarea participațiilor în Czech Airlines, Smartwings și alte subsidiare ale grupului ceh. Pegasus Airlines a fost declarată câștigătoare în fața ofertelor rivalilor LOT, Discover Airlines și SunExpress.

Potrivit companiei Pegasus, investiția strategică vizează consolidarea prezenței companiei aeriene în Europa și susținerea expansiunii sale globale. Anunțul a coincis cu o creștere de 3% a acțiunilor Pegasus la bursa din Istanbul. Finalizarea tranzacției depinde de aprobările autorităților din Cehia și din celelalte țări în care operează grupul Smartwings, iar închiderea este preconizată pentru anul 2026.

Czech Airlines și Smartwings operează împreună o flotă de 47 de aeronave care acoperă 80 de destinații în 20 de țări. Fondată în 1923, Czech Airlines a fost grav afectată de pandemia de Covid-19, ceea ce a dus la plasarea companiei sub supraveghere judiciară în martie 2021.

Smartwings, principalul operator de zboruri turistice din Republica Cehă, operează 47 de aeronave împreună cu Czech Airlines și deservesc 80 de destinații în 20 de țări. În 2024, Smartwings a generat aproximativ 1 miliard de euro venituri și deține certificate de operare în Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria.

Pegasus Airlines, cea mai mare companie aeriană privată din Turcia și a doua după Turkish Airlines, operează 127 de aeronave și zboară către 158 de destinații din 55 de țări. Compania are sediul pe aeroportul Sabiha Gokcen din Istanbul, iar flota sa este alcătuită în principal din aeronave Airbus A320neo.