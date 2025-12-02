Scădere record pe bursă. Airbus pierde miliarde după problema A320

Întreaga industrie aeronautică a fost zguduită la finele lunii noiembrie 2025, când Airbus a anunţat rechemarea a aproximativ 6.000 de aeronave din familia Airbus A320, după descoperirea unei vulnerabilităţi grave: radiațiile solare intense ar putea corupe date critice pentru sistemele de control al zborului. ⠀

În doar câteva zile, producătorul european — împreună cu companii aeriene şi autorităţi — a implementat remedierile necesare.

Luni, majoritatea avioanelor vizate au primit actualizările, iar flota revine treptat la serviciul normal. Însă scandalul a stârnit îngrijorări privind siguranța avionului și fiabilitatea sistemelor digitale de control şi a generat pierderi semnificative pentru Airbus la bursă.

Potrivit comunicatului oficial al Airbus dat pe 28 noiembrie 2025, analiza unui incident recent a arătat că „radiaţiile solare intense pot corupe date critice pentru funcţionarea comenzilor de zbor”.

În consecință, compania a identificat un „număr semnificativ” de aeronave A320 aflate în exploatare care ar putea fi afectate.

Măsura a vizat circa 6.000 de avioane — ceea ce corespunde, potrivit surselor, la peste jumătate din flota globală activă a A320.

Ca urmare, a fost emisă o alertă de tip Alert Operators Transmission (AOT), ce urmează să fie reflectată într-o directivă de navigabilitate de urgență emisă de European Union Aviation Safety Agency (EASA).

Producătorul a avertizat că măsura ar putea duce la “perturbări operaţionale pentru pasageri şi clienţi”.

Pentru revenirea avioanelor A320 în siguranță, majoritatea operatorilor au optat pentru o actualizare software ce implică revenirea la o versiune precedentă, în multe cazuri, sau — pentru aeronave mai vechi — schimbarea hardware‑ului.

Durata tipică a intervenției tehnice pentru un avion este de câteva ore, ceea ce a permis o repornire rapidă pentru multe aeronave — în unele cazuri, între 2 și 3 ore.

De exemplu, pentru operatorul american American Airlines, dintre cele 480 de avioane A320, circa 340 necesitau actualizarea software‑ului.

Compania anunțase că se așteaptă ca „marea majoritate” a actualizărilor să fie finalizate „astăzi și mâine”.

Conform estimărilor, o parte semnificativă a flotei globale a revenit deja la zbor. Într-un raport din 1 decembrie 2025, se preciza că „majoritatea celor aproximativ 6.000 de avioane din familia A320 afectate … au fost modificate, iar mai puțin de 100 de aeronave mai aveau nevoie de actualizare”.

Un alt raport indica faptul că deja „câteva zeci de avioane” declarau că au efectuat retrofit‑ul software peste weekend, iar flota revenea la operare normală.

Pe 1 decembrie 2025, Airbus a anunţat că implementarea actualizărilor de siguranță a fost executată cu viteză — „mult mai rapid decât se estima”.

Conform datelor curente, rămân „mai puțin de 100 de aeronave” care necesită încă modificări.

Pentru aeronavele mai vechi, care nu sunt compatibile cu simpla actualizare software, se preconizează înlocuirea componentelor hardware — operațiune ce poate dura mai mult şi poate întârzia revenirea lor în serviciu.

Potrivit unei analize tehnice, noul update software „întărește” sistemul de control împotriva așa-numitelor “bit-flip”-uri — modificări ale datelor binare cauzate de particule energetic încărcate (provocate de radiații solare sau cosmice), astfel încât computerele de bord să detecteze și să respingă datele corupte, fără a afecta traiectoria avionului.

Compania Airbus a transmis scuze operatorilor şi pasagerilor pentru „întârzierile cauzate” de rechemare, subliniind că “sănătatea și siguranța rămân priorități” pentru producător.

Din punct de vedere financiar, incidentul a afectat cotaţia companiei: acțiunile au scăzut cu până la circa 3‑6% după anunț, reflectând îngrijorarea pieței față de impactul operațional și costurile potențiale ale reparațiilor.

Totodată, industria aeronautică este forțată să pună sub semnul întrebării reziliența pe termen lung a sistemelor digitale de control în fața fenomenelor naturale — un semnal de alarmă pentru certificările viitoare și standardele de protecție împotriva radiațiilor pentru computerele avionului.

Familia Airbus A320 operează cu un sistem „fly-by-wire” — adică comenzile de zbor nu sunt transmise mecanic, ci prin calculatoare de bord care interpretează semnalele pilotului.

Acest model a fost adoptat pentru eficiență, reducerea greutății și siguranță, dar îl face dependent de integritatea datelor electronice. Incidentul actual demonstrează vulnerabilitatea acestor sisteme la factori externi — precum radiațiile solare — care până acum nu erau considerate o amenințare reală.

Potrivit unei analize tehnice, problema se produsese la softul versiunii recente denumite L104, ce rulează pe calculatoarele de control (ELAC‑uri). În varianta actualizată, sistemul este consolidat astfel încât să ignore datele corupte, evitând “bit‑flip”-urile provocate de radiație.

Acest eveniment subliniază nevoia ca standardele de certificare și testare să includă scenarii de expunere la radiații — un risc considerat rar, dar care, dacă produce efecte, poate avea consecințe grave.

La începutul lunii decembrie 2025, flota globală de A320 revine spre normalitate. Majoritatea aeronavelor afectate au fost remediate rapid, iar operatorii raportează reluarea zborurilor.

Totuși, câteva zeci de aeronave — cele mai vechi și cele care necesită schimbări hardware — rămân consemnate la sol până la finalizarea operațiunilor.

Companiile aeriene și autoritățile vor continua inspecțiile și sisteme de control suplimentare. În plus, se așteaptă o reevaluare a procedurilor de certificare și securizare a sistemelor electronice din aeronave, pentru a preveni situații similare în viitor.

În final, reacția rapidă și coordonarea dintre Airbus, operatori și autorități a permis limitarea impactului — dar incidentul rămâne un semnal de alarmă pentru vulnerabilitățile ascunse ale aviaticii moderne.