Airbus confirmă o nouă problemă de calitate la aeronavele A320. Se vor întârzia livrările unui model-cheie

Airbus a anunțat luni apariția unei noi probleme de calitate la aeronavele din familia A320, de data aceasta vizând panouri metalice produse de un subcontractor. Producătorul european afirmă că situația a fost „identificată” și „limitată”, însă verificările sunt în desfășurare, iar o parte dintre avioane ar putea necesita intervenții suplimentare. Informațiile au generat reacții rapide pe piețele financiare, determinând scăderea acțiunilor companiei la Bursa din Paris, potrivit AFP.

Într-o declarație transmisă sursei citate, o purtătoare de cuvânt Airbus a confirmat existența unei probleme de calitate industrială la panourile metalice destinate fuselajului unor aeronave din familia A320.

„Airbus inspectează toate avioanele potențial afectate, ştiind că doar o parte dintre ele vor trebui să facă obiectul unor măsuri suplimentare”, a precizat aceasta.

Informațiile au fost publicate inițial în presă, iar confirmarea producătorului a dus la o scădere rapidă a valorii acțiunilor companiei.

Surse din industrie citate de Reuters au explicat că problema vizează doar „câteva zeci” de avioane, însă defectul suspectat întârzie deja anumite livrări. În acest moment, nu există indicii că aeronavele aflate deja în exploatare ar fi afectate.

Publicarea acestui incident tehnic intervine imediat după ce Airbus reușise să aducă flotele A320 înapoi la funcționare normală, în urma unei operațiuni accelerate de actualizare software.

Actualizarea fusese impusă de autoritățile globale de aviație în urma unui incident în timpul unui zbor JetBlue A320, când o eroare informatică declanșată de radiațiile solare a afectat comenzile aeronavei.

Companii aeriene din Asia și Statele Unite au implementat rapid update-ul necesar, evitând o criză operațională prelungită. Reluarea normală a zborurilor părea confirmată chiar luni dimineață, înainte ca noua problemă de calitate să fie făcută publică.

Surse apropiate industriei au transmis că defectul de producție suspectat afectează panouri ale fuselajului la un număr restrâns de aeronave A320. Situația nu pune în pericol aeronavele deja în serviciu, însă poate bloca temporar predarea unor avioane noi către companiile aeriene.

Potrivit declarațiilor anonime ale surselor citate de Reuters, întârzierile nu sunt uniforme, dar afectează planificările de producție și livrare ale Airbus.

Incidentul apare într-un moment crucial pentru producătorul european, care încearcă să respecte un plan ambițios de livrări pentru anul în curs. Sursele din industrie arată că Airbus a livrat în luna noiembrie 72 de aeronave — un rezultat sub așteptările multor analiști. Totalul livrărilor din 2025 ajunge astfel la 657 de unități.

Producătorul și-a stabilit pentru acest an un obiectiv de „aproximativ 820” de aeronave livrate, ceea ce ar necesita un ritm record de peste 160 de livrări doar în luna decembrie. Recordul lunar precedent, stabilit în decembrie 2019, este de 138 de aeronave — cu mult sub ceea ce ar fi necesar pentru a atinge ținta actuală.