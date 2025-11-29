Mii de avioane Airbus au probleme tehnice. Wizz Air anunță că unele zboruri vor fi afectate

Airbus a decis vineri implementarea imediată a unei actualizări critice de software pentru un număr foarte mare de aeronave din familia A320, cea mai răspândită gamă din portofoliul companiei. Măsura afectează inclusiv Wizz Air, care a informat că unele zboruri programate în acest weekend ar putea suferi modificări ca urmare a operațiunilor de mentenanță, potrivit The Guardian.

Compania Wizz Air, prezentă și pe piața din România, a transmis vineri seară că parte dintre aeronavele sale se află pe lista celor peste 6.500 de avioane A320 din întreaga lume ce necesită instalarea unei noi versiuni de software.

„Wizz Air confirmă că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele peste 6.500 de aeronave din familia Airbus A320 din întreaga lume care necesită o actualizare de software, după cum producătorul acestora a identificat recent. Wizz Air a programat deja imediat activitățile de mentenanță necesare… În consecință, unele zboruri din acest weekend pot fi afectate”, a anunțat compania în cadrul unui comunicat de presă.

Pasagerii care au rezervat bilete direct prin site-ul sau aplicația mobilă a companiei vor primi notificări dacă orarul curselor va fi modificat.

Airbus a confirmat că a dispus modificări urgente de software pentru „un număr semnificativ” de aeronave A320, estimările industriei indicând aproximativ 6.000 de avioane afectate — peste jumătate din flota globală a acestui model.

„Analiza unui eveniment recent, care a implicat o aeronavă din familia A320, a dezvăluit că radiația solară intensă poate corupe date esențiale pentru funcționarea comenzilor de zbor. În consecință, Airbus a identificat un număr semnificativ de aeronave din familia A320 aflate în prezent în serviciu, care ar putea fi afectate”, a explicat producătorul.

Airbus a alertat autoritățile și operatorii aerieni pentru a implementa protecțiile software sau hardware disponibile, iar Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației va emite o directivă de navigabilitate de urgență. Compania a admis că: „Airbus recunoaște că aceste recomandări vor duce la perturbări operaționale pentru pasageri și clienți”.

Pentru aproximativ două treimi dintre aeronavele implicate, revenirea la o versiune anterioară de software va impune o pauză scurtă la sol, potrivit surselor citate de Reuters. Totuși, complexitatea operațiunii este de natură să provoace perturbări importante, cu atât mai mult cu cât măsura apare înaintea unuia dintre cele mai aglomerate weekenduri de călătorie din Statele Unite.

În unele cazuri, sunt necesare modificări hardware, care pot dura chiar și câteva săptămâni, ceea ce va prelungi perioada de indisponibilitate a aeronavelor vizate.

Decizia Airbus are la bază un incident petrecut pe 30 octombrie, când o aeronavă JetBlue care zbura pe ruta Cancun – Newark a efectuat o aterizare de urgență în Florida. În timpul zborului, aeronava a suferit o scădere bruscă și necomandată de altitudine din cauza unei probleme la comenzile de zbor. Mai multe persoane au fost transportate la spital.

Conform datelor furnizate de Airbus, în prezent sunt operaționale aproximativ 11.300 de aeronave din familia A320.