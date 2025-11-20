Europa, îndemnată să își creeze un scut nuclear tactic. Semnal de alarmă de la Airbus

O declarație cu ecou puternic în mediul european de securitate a venit miercuri din partea președintelui consiliului de administrație al Airbus, René Oberman, care a pledat pentru crearea unei capabilități nucleare tactice comune la nivel european. Afirmațiile sale, făcute în cadrul Conferinței de Securitate de la Berlin, reprezintă o abatere majoră de la tabuul tradițional al Europei privind astfel de arme, scrie Politico.

În discursul său, Oberman a atras atenția asupra dezechilibrului dintre postura defensivă a Europei și arsenalul nuclear al Rusiei. El a subliniat prezența „peste 500 de focoase nucleare tactice” pe care Moscova le-a desfășurat pe flancul estic al NATO și în Belarus – o realitate care, în opinia lui, arată vulnerabilitatea continentului. „Care credeți că ar fi răspunsul nostru la un atac tactic rusesc limitat, cu efecte limitate?”, a întrebat el. „Nu am răspunsul – dar sunt sigur că dumneavoastră îl aveți”, a completat șeful Airbus.

Armele nucleare tactice, explică el, sunt concepute pentru utilizarea directă pe câmpul de luptă, cu randamente între 1 și 50 de kilotone, spre deosebire de armele strategice, mult mai puternice, care depășesc 100 de kilotone și sunt destinate distrugerii pe scară largă.

În continuarea ideii, Obermann a argumentat că Germania, Franța, Marea Britanie și „alte state membre europene dispuse” ar trebui să pună bazele unui „program comun și etapizat de descurajare nucleară”, care să includă explicit și componenta tactică. Tema a fost adesea evitată în dezbaterea publică europeană, deși Franța și Marea Britanie au arsenale nucleare proprii – aproximativ 290 de focoase în cazul Franței și circa 225 în al Regatului Unit, niciunul de tip tactic.

Germania participă doar la misiunea NATO de partajare nucleară și nu deține astfel de arme, în timp ce Rusia dispune de aproximativ 5.580 de focoase – cel mai mare arsenal nuclear din lume.

Obermann a avertizat că ignorarea componentei tactice a arsenalului rusesc reprezintă o eroare strategică, dacă europenii se concentrează exclusiv pe armele strategice. Propunerea sa are potențialul de a reaprinde discuții sensibile în capitalele europene, unde politica nucleară rămâne puternic naționalizată și politizată.

Războiul Rusiei în Ucraina și amenințările repetate ale Moscovei au forțat liderii europeni – atât politici, cât și din industrie – să abordeze întrebări care, în trecut, erau evitate. Pe fondul incertitudinilor legate de viitorul sprijin american, mai ales în contextul mandatului lui Donald Trump, tot mai multe state analizează scenarii alternative. Polonia anunțase încă de la începutul anului că va lua în considerare accesul la arme nucleare.

Declarațiile președintelui Airbus vin într-un moment în care cheltuielile militare europene cresc, iar guvernele modernizează accelerat armatele. În același timp, discuțiile despre rolul Statelor Unite ca garant al securității europene se intensifică, determinând capitalele să ia în calcul opțiuni până acum de neconceput.